termoprotettore-capelli:-l’alleato-fondamentale-per-proteggere-i-capelli-da-piastra,-ferro-e-phon

Perché la chioma, durante l’asciugatura e lo styling ha bisogno di qualche attenzione in più. Proprio per questo, un termoprotettore capelli è un alleato fondamentale per la messa in piega. Questo spray protettivo capelli, infatti, è tutto ciò che si frappone tra la chioma e i danni provocati dal calore. I cui effetti sono disastrosi per la fibra capillare.

Un protettore termico per capelli, però, non ha solo il compito di proteggere la chioma durante l’utilizzo di tools ad alta temperatura, ma sa anche facilitare lo styling. Gli spray termoprotettori di ultima generazione, infatti, nutrono il capello prevenendo doppie punte ed effetto crespo.

Le formulazioni più nutrienti e idratanti, invece, forniscono un’ottima protezione dei capelli dalla piastra impedendo che la chioma diventi secca e rovinata. Come agisce il miglior termoprotettore capelli? Abbracciando il capello e creando un film protettivo su tutta la lunghezza. Ma anche migliorando lucentezza, pettinabilità e contrastando il crespo.

Spray termoprotettore capelli: come funziona?

Rapiti dall’effetto che una piastra può fare sulla messa in piega, creando persino il perfetto frisé capelli, spesso scordiamo che la temperatura di questi strumenti può raggiungere anche i 220°. Ecco perché un termoprotettore per capelli è importantissimo per evitare i danni provocati dal calore.

I prodotti per proteggere i capelli dalla piastra, infatti, agiscono direttamente sulla chioma, umida o asciutta, impedendo che le lunghezze vengano stressate dalle alte temperature. Attraverso una vera e propria pellicola protettiva, infatti, anche un termoprotettore capelli low cost può evitare danni alla fibra capillare. Oltre a migliorare la bellezza dell’intera chioma, evitando secchezza e disidratazione.

L’effetto di un protettore termico sui capelli è visibile fin da subito. Oltre ad apparire più forte, luminosa e sana, infatti, la chioma rimarrà in piega molto più facilmente. Un ottimo metodo anche per rinforzare i capelli fini senza appesantirli: con un termoprotettore capelli senza silicone, infatti, la chioma risulterà leggera e per niente unta.

Tutti i tipi di protezioni dal calore per i capelli

Sono davvero moltissimi i prodotti per proteggere i capelli dalla piastra, pensati anche per rispondere alle specifiche esigenze della chioma. I prodotti in crema o in olio, ad esempio, si adattano meglio ai capelli secchi, mentre uno spray termoprotettore risulta più leggero sui capelli grassi.

La scelta di quale spray utilizzare prima della piastra, poi, dipende anche dalla naturale texture dei capelli. Sui ricci, infatti, è utile scegliere formulazioni anticrespo in crema, facili da applicare su tutte le lunghezze. I capelli lisci, invece, avranno bisogno di ingredienti ad azione volumizzante, da vaporizzare per evitare che la chioma risulti appesantita.

In ogni caso, i migliori prodotti termoprotettori per capelli sono altamente idratanti e nutrienti, ma anche dotati di un buon INCI. Provate un termoprotettore capelli bio, ad esempio, per assicurarvi una chioma sempre leggera, anche alle radici.

Come applicare un termoprotettore per capelli?

Il momento migliore per applicare un termoprotettore capelli è dopo la doccia, sui capelli ancora umidi. In questo modo, infatti, è decisamente più semplice distribuire il prodotto su tutta la chioma.

Potete applicare lo spray protettivo per la pistra anche sui capelli asciutti, appena prima della messa in piega. In questo modo, la chioma risulterà lucente e lo styling resistente. È importante, in ogni caso, distribuire il prodotto solo sulle lunghezze e le punte, evitando le radici, magari concedendo al vostro termoprotettore capelli di agire per qualche minuto prima di procedere con la piega.

Spray termoprotettore capelli fai da te: una scelta bio

Sono moltissimi gli ingredienti naturali che potete utilizzare per creare un termoprotettore capelli bio fai da te. L’olio di cocco, ad esempio, è ottimo non solo per le sue proprietà idratanti e anti crespo, ma anche come protettore dal calore per i capelli.

Allo stesso modo, anche olio di oliva e olio di Argan possono agire come un protettore capelli naturale. Ricchi di acidi grassi, omega 3 e 6 e vitamina E, infatti, hanno un’azione riparatrice e possono proteggere i capelli persino dal calore.

Utilizzatissimo anche nei prodotti professionali, l’olio di semi d’uva o di vinaccioli scherma i capelli dall’effetto di piastra e phon oltre 200°. Scoprite nella gallery i migliori prodotti termoprotettori per capelli.