Terni – Protocollo d’intesa Comune-Gdf per garantire i flussi di spesa del PNRR

TERNI – Il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a consolidare ed incrementare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, a tutela delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

L’accordo, siglato dal Sindaco, Leonardo Latini e dal Comandante Provinciale, Col. Livio Petralia, intende rafforzare le sinergie e le reciproche azioni a tutela della legalità nell’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche tra il Comune e le Fiamme Gialle del capoluogo umbro, attraverso modalità condivise di collaborazione, finalizzate alle continue attività di monitoraggio e vigilanza sulle opere finanziate con le risorse del P.N.R.R..

In quest’ambito, il fulcro del protocollo prevede che l’Amministrazione Comunale metta a disposizione, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, input informativi qualificati per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria nello specifico settore. In particolare, il Comune, in qualità di soggetto attuatore e stazione unica appaltante, comunicherà, dati, notizie e informazioni di rilievo relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture, rientranti nelle progettualità finanziate con fondi del P.N.R.R..

Il patrimonio informativo acquisito permetterà al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per il tramite della propria componente territoriale, l’avvio di accertamenti e controlli d’iniziativa per prevenire e contrastare eventuali frodi in danno del bilancio comunale, statale e dell’Unione Europea. Nel rispetto del segreto investigativo penale, della riservatezza in fase istruttoria contabile e del segreto d’ufficio, segnalerà al Comune, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, le risultanze dei propri interventi. Il Comune di Terni, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte o i provvedimenti conseguentemente adottati.

La durata dell’accordo è correlata al completamento delle iniziative del P.N.R.R. e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

La collaborazione tra il Comune di Terni e la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica, testimonia, ulteriormente, l’impegno degli attori della Pubblica Amministrazione affinché le cospicue risorse del P.N.R.R. possano, celermente ed efficientemente, rappresentare occasione di crescita e sviluppo economico del territorio nella piena legalità.

