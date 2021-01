terni,-test-drive-gratuiti-per-provare-l’elettrica-100%-nissan-leaf

E’ il frutto della collaborazione di Nissan con Umbria Energy

Nissan e Umbria Energy hanno quindi annunciato una partnership (Clicca qui per saperne di più) per lo sviluppo della mobilità elettrica nel comune di Terni che include per tutto il 2021 un test drive gratuito di 48 ore con una flotta di Nissan Leaf 100% elettrica, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario dal lancio.

Il servizio di test drive, gestito in collaborazione con il concessionario locale Nissan AUTO4, è prenotabile scaricando l’app “Umbria Energy Eco Mobility” sviluppata dal partner tecnologico Acea Innovation. L’applicazione consente di riservare l’auto in modo semplice e immediato tramite il link che i clienti riceveranno via mail e di ottenere anche la prima ricarica su colonnine Umbria Energy Eco in omaggio.

L’iniziativa si inserisce all’interno della realizzazione della prima rete di ricarica per veicoli elettrici alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili sviluppata da Umbria Energy e ASM Terni a seguito dell’aggiudicazione del progetto “TER –Terni Electric Recharge” del Comune di Terni. L’infrastruttura si compone di 47 colonnine doppie per complessivi 94 punti di ricarica elettrica che sono state installate in 28 macro-aree strategiche della città. Le colonnine sono di ultima generazione, di tipologia Quick e Fast, per rispondere alla crescente richiesta del mercato della mobilità elettrica.

Nissan Leaf – ricorda Nissan Italia in un comunicato – rappresenta la soluzione ideale per le attuali esigenze di mobilità che vede un aumento nell’utilizzo dell’auto privata dal 51% prima della pandemia al 60% secondo il recente rapporto 2020 di EY sulla mobilità.

L’autonomia estesa fino a circa 400km* con una singola ricarica e i ridotti costi di esercizio rendono la Leaf una scelta competitiva rispetto ai veicoli termici, grazie anche agli ecoincentivi per l’acquisto di veicoli elettrici attualmente disponibili.

Infatti Leaf, grazie alle zero emissioni in marcia, usufruisce della più elevata fascia degli incentivi rendendo l’offerta 100% elettrica ancora più accessibile. Al netto del contributo Nissan e degli incentivi, la nuova Nissan Leaf con batteria da 40 kWh è disponibile a partire da 20.800€ o 159€ al mese per la versione Acenta.

Non solo sostenibilità ed economicità, ma anche sicurezza e piacere di guida. Nissan Leaf dispone delle più avanzate tecnologie di assistenza alla guida con sistemi come l’e-Pedal, ProPILOT Park e ProPILOT, con cui si può guidare con un solo pedale, parcheggiare in maniera autonoma assumendo il controllo dello sterzo, dell’acceleratore e del freno e guidare in autostrada in autonomia su singola corsia.

“Con questa iniziativa – annuncia Nissan Italia – , si avvia una strategia di lungo termine volta a rendere parti attive la cittadinanza e il mondo delle imprese, attraverso la fruizione di servizi omnicomprensivi di efficienza energetica e mobilità sostenibile”.