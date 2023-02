Terra indígena com maior desmatamento por 4 anos seguidos, TI Apyretewa, no Pará, perdeu área maior do que Fortaleza, diz estudo

Imazon aponta as terras indígenas da Amazônia mais pressionadas por crimes ambientais no fim de 2022, sendo que cinco são no Pará. Tecnologia também prevê os riscos de desmatamento para 2023. Imagens de satélite mostram destruição de floresta entre 2020 e 2022 dentro da Terra Indígena Apyterewa no Pará.

A Terra Indígena (TI) Apyterewa, do povo Parakanã, no Pará, se manteve como a mais desmatada e é a mais ameaçada pelo quarto ano consecutivo na Amazônia. Imagens de satélite mostram a devastação entre 2020 e 2022 e estão em um estudo do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgado nesta sexta-feira (3).

Áreas de proteção indígena nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Maranhão também aparecem entre as mais ameaçadas pelo desmatamento. Veja nos gráficos abaixo.

Segundo os dados, divulgados nesta sexta-feira (3), a TI Apyretewa perdeu 324 km² de floresta em quatro anos, área que supera a da capital Fortaleza. Uma tecnologia que utiliza inteligência artificial ainda prevê quase 2 mil km² de desmatamento este ano na TI.

A área de preservação indígena foi homologada por decreto em 2007, reservando 773 mil hectares ao povo Parakanã. O território fica dentro do município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

Segundo o Imazon, lideranças indígenas têm denunciado frequentemente o aumento da invasão de madeireiros, garimpeiros e grileiros. Dentro da floresta há flagrante de áreas desmatadas para a pecuária, atividade proibida por lei dentro de terras da União. O instituto aponta que “há facilidade do gado criado ilegalmente entrar no mercado”.

Nas ações de combate ao desmatamento, já houve casos em que agentes ambientais enfrentam hostilidade por parte de invasores na região, que também possui difícil acesso.

Em 2020, invasores chegaram a cercar a base federal com agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Força Nacional.

Invasores de terra indígena cercam base do governo federal contra retirada dos ocupantes não indígenas no Pará.

O relatório da organização não governamental recomenda, portanto, ações urgentes de proteção e mostra que a TI Apyterewa continua sendo a mais pressionada pela devastação nos últimos meses de 2022.

O estudo “Ameaça e Pressão de Desmatamento em Áreas Protegidas” é publicado trimestralmente pelo Imazon, com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD).

Bianca Santos, pesquisadora da ONG, afirma que “mesmo após diversos alertas, nada de efetivo foi feito para evitar que a TI fosse ainda mais invadida e devastada, ameaçando cada vez mais a vida do povo Parakanã”.

“As ações que estão sendo tomadas para proteger os Yanomami também precisam ser aplicadas na Apyterewa e nas outras áreas protegidas invadidas”, declara.

Dados da plataforma de previsão de desmatamento por inteligência artificial, a PrevisIA, indicam ainda que os territórios protegidos podem perder 1.790 km² entre agosto de 2022 e julho de 2023.

“O que temos visto nos noticiários sobre os Yanomami não é exclusivo. Há pressões e ameaças a vários povos originários e o Governo Federal precisa agir rapidamente para evitar outras catástrofes”, afirma Carlos Souza Jr., coordenador do programa de Monitoramento da Amazônia do Imazon.

“Se nada for feito, a PrevisIA mostra que vamos ter um 2023 crítico para as áreas protegidas”.

Segundo a lei brasileira, os territórios de proteção integral deveriam ser destinados prioritariamente para a preservação do ambiente e têm utilização mais restrita do que a categoria de unidades de conservação de uso sustentável, onde são permitidas atividades comerciais desde que respeitem a natureza, como turismo de base comunitária, pesca e extração madeireira com manejo florestal.

