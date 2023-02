Terra Yanomami recebe primeira antena de internet via satélite de empresa de Elon Musk

Antena foi instalada na região de Surucucu, onde funciona o polo base de referência em saúde da Terra Yanomami. Antes, a comunicação na região era feita por radiofonia e havia limitação de horário. Internet via satélite foi instalada na região do Sururucu

A Terra Indígena Yanomami recebeu nessa terça-feira (31) a primeira antena de internet via satélite da Starlink, empresa de internet banda larga de Elon Musk. A antena foi instalada na região de Surucucu, onde funciona o polo base de referência em saúde no território.

A novidade foi anunciada pela Urihi Associação Yanomami, coordenada pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana, Júnior Hekurari. A Associação definiu o momento como “um marco histórico na região do Sururucu”.

“Vai ser fácil para pedir emergência, aeronave, conversar com os médicos, pedir avião para chegar mais rápido aqui porque às vezes a radiofonia não funciona. Por isso, é muito bom”, explicou Hekurari.

A comunicação no território é feita na maioria das vezes de maneira analógica, por radiofonia. Os aparelhos são instalados nos postos de saúde da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e é de lá que servidores se comunicam com o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y), sediado na capital, Boa Vista. Há quatro polos-base com internet e orelhão.

Agora, com a internet, os pedidos de socorro devem ser atendidos de forma mais rápida, tendo em vista que não haverá mais limitação na comunicação.

“Paciente X deu entrada no polo base às 20hrs, a comunicação via radiofonia encerra às 06hrs, a equipe tenta comunicação via orelhão, mas acaba não funcionando. Com a internet, a equipe entrará em contato rapidamente e solicitará que agilizem no primeiro horário do dia seguinte o resgate do paciente”, detalha a Urihi.

Através de uma enorme rede de satélites, o projeto Starlink, de Elon Musk, fornece serviços a pessoas que vivem em áreas remotas e que não têm acesso à internet de alta velocidade. No Brasil, uma escola do Amazonas já recebeu a tecnologia.

Antena instalada no polo base Surucucu

A instalação de internet em Surucucu foi possível devido ao “Projeto Devolvo Ouro”, do fotógrafo e documentarista Gabriel Chaim. Ele expôs uma galeria de fotos das comunidades Yanomami em São Paulo e o valor foi revertido para a Associação Urihi. O equipamentos foram instalados pela empresa Click Informática, sediada em Boa Vista.

Indígenas com equipamentos para instalação de internet na TI Yanomami

Crise Yanomami

Maior reserva indígena do Brasil em extensão territorial, a Terra Indígena Yanomami está no centro das discussões políticas e de saúde nacional em razão da grave crise sanitária, com registros de casos de malária e desnutrição severa em adultos, principalmente, entre crianças. O problema é causado pelo avanço do garimpo ilegal, que, em um ano, aumentou 46% no território.

Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no combate à tragédia Yanomami.

O Supremo Tribunal Federal apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas aos indígenas. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de crime de genocídio.

Vittorio Rienzo