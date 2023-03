Terra Yanomami registra 42 mortes de indígenas em meio à emergência em saúde

Mortes ocorreram em 2023 e foram contabilizadas pelo Ministério da Saúde, que investiga outros seis óbitos. Dados foram informados nesta quinta-feira (2). Imagens da Terra Yanomami registradas pela equipe do Fantástico

A Terra Yanomami registrou 42 mortes de indígenas em meio à emergência em saúde pública. O número foi divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Ministério da Saúde. As principais causas dos óbitos são desnutrição, diarreia e pneumonia.

Além das 42 mortes, todas registradas em 2023, o Ministério investiga outros seis óbitos.

O território Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes devido ao avanço do garimpo ilegal. Para enfrentar a desassistência sanitária dos indígenas, foi declarada emergência de saúde pública. Desde então, são feitos atendimentos emergenciais em comunidades onde há indígenas doentes.

O governo federal pretende enviar, inicialmente, 14 médicos para reforçar o atendimento aos indígenas nas comunidades desassistidas pela gestão passada. A previsão é que os profissionais comecem a atuar ainda neste mês.

Ministra em Roraima

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, está em Roraima com uma comitiva federal que acompanha o combate à crise Yanomami. Ela esteve na Casa de Saúde Yanomami (Casai), onde também funciona o Hospital de Campanha, e no Hospital da Crianças – todas essas unidades recebem indígenas doentes, principalmente com malária e desnutrição.

Nesta quinta-feira (2), Nísia esteve em Surucucu, região onde há uma unidade de Saúde referência no atendimento aos Yanomami resgatados nas comunidades. A expectativa é que a ministra anuncie novas ações frente ao cenário.

Além das ações emergenciais de saúde, o governo federal atua para que os garimpeiros ilegais deixem o território.

Desde o reconhecimento da crise sanitária, operações contra os invasores têm destruído acampamentos no meio da floresta, maquinários e estrutura logística de garimpos e realizado apreensões de minérios. A ofensiva contra os garimpeiros é feita em força-tarefa do Ibama, Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal de Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

