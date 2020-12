Terrazza Gallia a Milano e le sue proposte per le festività

È uno dei

luoghi più suggestivi di Milano, da cui si può ammirare lo skyline della città;

ospita uno dei locali più rinomati e storici del capoluogo lombardo e ora

riapre al pubblico e offre la sua atmosfera elegante, la sua cucina raffinata e

il glamour che da sempre lo contraddistingue.

Terrazza Gallia, il ristorante al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia, apre le sue

porte agli ospiti in occasione delle feste ormai prossime.

La situazione attuale non ha compromesso la sua fama e

forte dell’organizzazione ferrea che ha consentito di mettere in atto rigide

misure di sicurezza e igiene, Terrazza Gallia offre la possibilità di scegliere

tra vari appuntamenti gourmet speciali che a partire dal 14 dicembre

accompagneranno gli ospiti dell’hotel e i clienti esterni.

Il Bar di Terrazza Gallia è pronto per una

pausa durante la giornata o per un aperitivo, con un’ampia scelta tra

antipasti, insalate sfiziose e leggere e gustosissimi sandwich.

Il ristorante torna al suo storico fasto e offre occasioni

eccezionali.

I fratelli Cerea del ristorante

“Da Vittorio”

(Brusaporto, 3 stelle Michelin) saranno i protagonisti del pranzo il 19 e 20

dicembre con i loro iconici paccheri alla Vittorio e un omaggio alla cucina

mediterranea con la cotoletta,

meglio nota come Orecchia d’elefante, di fassona piemontese. Come antipasto

focaccia e montanarine.



Sarà solo l’inizio, perché al pranzo della vigilia e del giorno di

Natale sarà la volta degli chef e fratelli Vincenzo

e Antonio Lebano con due menu speciali. Gli ospiti della vigilia godranno

di un menu dove la carne è protagonista indiscussa con il Manzo piemontese, cime di rapa, verdure in

agrodolce, parmigiano gennari, tortelli di carne, consommé profumato alle erbe

e spalletta di vitello brasata al Barolo. Per chiudere in bellezza e

abbracciare la tradizione, il Panettone con crema allo zabaione.



Il giorno di Natale sarà un tripudio di piatti tipici rivisitati dalla loro

mano contemporanea. Un viaggio goloso con i migliori ingredienti di stagione in

tutte le loro sfumature: alici in

saor, insalatina di rinforzo, paté di fegatini, salmone affumicato in casa,

pane caldo, insalata russa e mostarde di frutta, zeppoline di cavolfiore,

bollito biancostato, bagnetto verde, polenta con baccalà mantecato. E

poi, i ravioli del plin, immancabili

con crema di polenta, zucca, tartufo bianco e la tacchinella ripiena, patate, castagne,

cipolline e pancetta. Infine, i classici irrinunciabili: panettone, pandoro, torrone, struffoli e

crema al mascarpone.

Un vero viaggio, indimenticabile, nella tradizione italiana

più pura; e se non sarà possibile concludere l’anno con il cenone come da

copione, ebbene il primo dell’anno il pranzo potrà ricompensare del sacrificio

con un altro menu straordinario, dall’antipasto al dolce, dove non mancherà

proprio nulla della storia della cucina milanese dal risotto con ossobuco al

brasato con polenta. I dolci? Un’esplosione di piacere: panettone, zabaione al vermouth, krapfen ai frutti rossi, tagliata di

frutta al Grand Marnier, torrone delle feste e mandarini.

Milano e le sue terrazze non deludono, dunque, e la

Terrazza Gallia, tra le più belle, sarà ancora una volta nel pieno del suo

splendore perché le feste siano – anche quelle del 2020 – un’occasione di

gioia, eleganza, tradizione e augurio.

Marina Caccialanza