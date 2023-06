“Terre Pompeiane”, tradizione e innovazione che affascina anche i Vip. Serata con Luca Muccichini

Serata partenopea nella città di Roma per Luca Muccichini, noto personal trainer fitness-influencer poliedrico prossimamente anche a “Ciao Darwin”, già ospite dei salotti di Barbara d’Urso e appassionato di equitazione.

Romano che ama Napoli, Luca – ospite della famosa pizzeria-ristorante “Fantasie di Napoli” del pizzaiolo campione del mondo Luca Rallo – ha trovato nei liquori di “Terre Pompeiane” il fascino che coniuga tradizione e innovazione nei liquori di qualità per concludere in bellezza un pasto. In particolare Luca ha apprezzato “Babà Re”, un liquore a base di latte, rum accuratamente selezionato e pezzetti di babà: un liquore definito geniale, che racconta l’anima più profonda di Napoli e la magia dei sapori e dei profumi.

“Terre Pompeiane” è un’azienda che ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia in Italia sia all’estero. Ha richiamato l’attenzione di importanti giornali locali quali “Welcome To Napoli”, “Il Gazzettino Vesuviano” e “Made in Pompei” ed è stata menzionata per due anni di seguito (2013 e 2014) sulla prestigiosa guida “Gambero Rosso”. Terre Pompeiane fa parte della rete di vendita “Only Italia”, presieduta dall’ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti, ed è stata presente all’ EXPO MILANO 2015 presso il Padiglione Kip International School.

