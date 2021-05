terremoto-a-ballando-con-le-stelle,-milly-cambia-la-giuria,-arriva-la-nota-conduttrice,-ecco-chi-fanno-fuori

Si dice che l’anno prossimo a Ballando con le Stelle potrebbe cambiare la giuria e Milly Carlucci è intervenuta sull’argomento. Il reality che vede i concorrenti sfidarsi a colpi di samba e cha cha cha è un punto fermo per la Rai. Gli ascolti sono sempre esorbitanti e riesco a battere anche le più spietate concorrenze, come quella di Mediaset con Tu Si Que Vales. La trasmissione è un vero e proprio fiore all’occhiello per la sua padrona di casa, che ne segue tutti i dettagli e cerca di accontentare il nuovo pubblico italiano desideroso di trash mantenendo pur sempre una certa eleganza che è innata in lei.

Milly Carlucci si fa affiancare da personaggi dal carattere molto forte per garantire a Ballando con le Stelle quella dose di litigi e discussioni che oggi è indispensabile in televisione. Sono le polemiche a far parlare di te, e la bionda della Rai questo lo sa bene. Ma lei ne segue le dinamiche con compostezza e cercando sempre di affrontare i problemi con diplomazia, in un contrasto che piace molto. La sua giuria, al contempo, è sempre pronta a criticare e giudicare a volte anche in modo cattivo, dando origine a dei siparietti esilaranti che spesso sono fonte di gossip.

Sono Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ian Zazzaroni i giudici che dettano legge a Ballando con le Stelle, scegliendo quali tra le coppie in gioco vanno allo scontro finale. La decisione ultima, però, è sempre quella del pubblico che sceglie i ballerini da salvare in base alle sue preferenze. La nuova stagione della trasmissione Rai comincerà il prossimo autunno ma già la produzione insieme a Milly Carlucci sono in movimento per la formazione di un cast di eccellenza. Alcune voci parlano anche di un cambiamento della giuria.

Secondo i rumors, c’è una nota giornalista e conduttrice Rai che vorrebbe entrare a far parte del mondo di Ballando con le Stelle in veste di giurata, o almeno di opinionista a bordo campo, ruolo ricoperto nell’ultimo anno da Alberto Matano. Milly Carlucci è presto intervenuta a chiarire che i terribili cinque stanno bene così, senza bisogno di aggiunte o sostituzioni: “La giuria è perfetta così, ha una grande professionalità e autorevolezza” ha affermato la conduttrice, togliendo adito ad ogni dubbio. Intanto, ogni anno ci sorprende con qualche interessante novità.

Come la rappresentante della giuria popolare, che quest'anno ha dato del filo da torcere ai giurati, ponendoli di fronte al parere dei social. L'ultima stagione di Ballando con le Stelle ha raggiunto il successo anche grazie al suo cast, che quest'anno ci ha regalato bravissimi aspiranti ballerini. A vincere è stato Gilles Rocca, che adesso si trova a L'Isola dei Famosi. Ma come naufrago non sta facendo una gran bella figura. Anche Elisa Isoardi, dopo l'esperienza con Raimondo Todaro a Ballando, è approdata sull'Isola, ma il suo reality si è concluso a causa di un problema all'occhio.

L’articolo Terremoto a Ballando con le Stelle, Milly Cambia la giuria, Arriva la nota conduttrice, Ecco chi fanno fuori proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.