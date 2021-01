Terremoto a Domenica In, Mara Venier abbandona la trasmissione arrabbiatissima “Vai a fare in c***” Pubblico sconvolto, Cosa è successo

Oggi a Domenica In Mara Venier ha ospitato l’amico e collega Teo Mammucari, per il quale ha tirato fuori l’aneddoto di un loro clamoroso litigio avvenuto in diretta tv. Il presentatore a breve prenderà parte alla nuova trasmissione Rai Il cantante mascherato diretta da Milly Carducci, nei panni di giudice. L’anno scorso, invece, ne è stato il vincitore. Proprio in vista dell’esordio del programma canoro ha preso parte alla domenica pomeriggio di zia Mara, che raggiunge sempre milioni di telespettatori con share elevatissimi e quindi rappresenta una bella finestra pubblicitaria.

Tra i due, ad oggi, c’è un bellissimo rapporto, ma non sempre Mara Venier ha sopportato il carattere scherzoso e giocoso di Teo Mammuccari. C’è stato un tempo in cui usciva fuori dalle trasmissioni arrabbiata a causa delle sue battute. E’ accaduto a Tu si que vales, quando i due conduttori partecipavano entrambi, Teo nel ruolo di giudice, Mara in rappresentanza della giuria popolare. Il disguido nacque dopo l’esibizione dei gemelli di Guidonia, tre fratelli napoletani che ottennero i 4 sì da parte del conduttore insieme a Maria De Filippi, Rudi Zerbi e Gerry Scotti.

In quell’occasione Teo Mammuccari rivolse a Mara Venier una frase spiritosa che però non ebbe l’effetto desiderato: “Mara non vede e non sente, è come le scimmie”. La reazione della presentatrice di Domenica In fu immediata e lasciò il pubblico senza parole: “Teo, ma perché non vai a fare in c***, eh? Tra l’altro devi renderti conto e capire che il pubblico non ti ama quando continui a offendermi in questo modo. C’è un limite a tutto e devi capire anche questo” e con queste parole uscì dallo studio, forse troppo arrabbiata per poter continuare a mostrarsi ai telespettatori in quel modo.

Solo l’intervento di Maria De Filippi salvò l’incresciosa situazione. Infatti la moglie di Maurizio Costanzo non perse tempo a correre dietro Mara Venier. Sicuramente tanti anni di tronisti corsi dietro alle loro corteggiatrici a Uomini e Donne le sono stati di insegnamento. Sembra essere il destino delle rappresentanti della giuria popolare quello di essere oggetto di scherzi e battute. Nell’ultima edizione, è stato il turno di Sabrina Ferilli, ma nel suo caso l’aguzzino è stata proprio la De Filippi. Le due hanno spesso avuto battibecchi creando dei simpatici siparietti. Restano amiche più di prima, così come Maria Venier e Teo Mammuccari che oggi hanno un ottimo rapporto.