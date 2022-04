Terremoto a La Vita in Diretta, Alberto Matano non sarà più da solo. Ecco chi arriva al posto della Cuccarini, Fan in delirio

Alberto Matano ha fatto una bella dichiarazione a Elisa Isoardi, che è stata sua ospite a La vita in diretta nella puntata andata in onda il 6 aprile. Una giornata molto importante per la famosa presentatrice, che ha finalmente fatto ritorno sulla Rai dopo un lunghissimo periodo di assenza. Il suo allontanamento dal mondo del piccolo schermo è stato molto chiacchierato. I volti televisivi attraversano periodi di gloria e periodi bui. E’ capitato quasi a tutti, a un certo punto della carriera, di essere messi da parte e di dover lottare per farsi prendere nuovamente in considerazione.

E un’ospitata a La vita in diretta di Alberto Matano è un buon punto di partenza per ricominciare il lavoro con la Rai. E’ risaputo che la rete di Stato, prima di chiudere un nuovo contratto con uno dei suoi personaggi, li lancia come ospiti nei suoi programmi più importanti. Elisa Isoardi non ha fatto mistero della sofferenza provata negli ultimi mesi in cui il suo telefono non ha più squillato. Per questo l’abbiamo vista molto emozionata nel tornare sul piccolo schermo. “Sono felicissima di essere qui dopo tantissimo tempo, mi sono fatta desiderare e a volte i periodi di pausa servono a farti capire cosa c’è attorno”.

Non sappiamo se sia realmente Elisa Isoardi a essersi fatta desiderare o se sia stata la Rai a farle desiderare di essere ospitata da Alberto Matano a La vita in diretta. Quel che sappiamo è che dopo una brillante carriera lavorativa, per la presentatrice sembrava arrivato il momento del salto di qualità grazie alla conduzione di La prova del cuoco. Un passo importante, che avrebbe dovuto lanciarla ma che al contrario l’ha portata verso un periodo di crisi lavorativa. E’ stata inutile la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente ed è stato annullato anche un contratto che l’avrebbe vista al timone di Check Up.

Elisa Isoardi ha lasciato la Rai, tentando una carriera con la Mediaset. L’abbiamo vista ospite a Striscia la Notizia, quindi a Verissimo, poi come concorrente a L’isola dei famosi. Ma anche sulla rete di Pier Silvio Berlusconi il suo è stato un flop. Da quel momento, la presentatrice è letteralmente scomparsa dal mondo del piccolo schermo. Neanche La7, che sembra raccogliere tutti i protagonisti che vengono scartati (almeno per un periodo di tempo) dalle due reti principali, non ha chiuso un contratto con lei. E la donna è rimasta a casa, a cercare di rimettere in sesto la sua carriera.

Il suo ritorno in Rai con La vita in diretta è sicuramente una buona notizia. Alberto Matano si ritrova spesso a dare per primo il bentornato ai personaggi che sono stati assenti per un po’ di tempo. Sembra che tutti passino da lui prima di riuscire a ottenere nuovi ingaggi. C’è da dire che la sua accoglienza nei confronti di Elisa Isoardi fa ben sperare. Il giornalista è stato entusiasta di ricevere la donna nel suo programma: “Ti ho aspettata dall’inizio di questa stagione” le ha detto, e ne siamo certi, perché l’estromissione della presentatrice dalla televisione è stato uno degli argomenti più chiacchierati dell’ultimo periodo. Addirittura pare che Elisa possa essere la sua nuova co conduttrice al posto di Lorella Cuccarini. Staremo a vedere

Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto a La Vita in Diretta, Alberto Matano non sarà più da solo. Ecco chi arriva al posto della Cuccarini, Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.