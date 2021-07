Terremoto a Masterchef, Il famoso giudice lascia. L’addio sui social distrugge i fan: “Mi mancherà tutto”

Negli ultimi giorni alcuni rumors hanno messo in dubbio la partecipazione di Giorgio Locatelli alla prossima edizione di Masterchef Italia insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. La brutta notizia partiva da Londra, dove la moglie si era lamentata con The Coock per la lontananza del marito e aveva affermato che lo avrebbe lasciato partecipare ancora solo per una somma davvero considerevole. Non si sa che tipo di accordo sia stato preso con Sky ma di sicuro l’ha convinta.

“Lontani non siamo felici. Infatti non sono sicura di volere che faccia una terza stagione, già queste due ci hanno stravolto la vita: tra set e trasferte può stare via anche cinque mesi. Lui qui a Milano, io a Londra al ristorante… ci siamo sentiti spesso miserable (estremamente tristi). Vediamo che offerta ci fanno: dovrebbe essere proprio buona”.

Queste le parole rilasciate in un’intervista dalla moglie di Giorgio Locatelli, che avevano fatto preoccupare i fans di Masterchef, già affezionati al nuovo giudice, entrato in questo mondo da solo due anni ma calato alla perfezione nel personaggio. Ma niente paura. Giorgio Locatelli ha confermato la sua partecipazione all’undicesima stagione di Masterchef tramite un post su Instagram.

Dopo un primo anno in cui Giorgio Locatelli ha saputo conquistare i telespettatori nonostante l’imbarazzo evidente davanti alle telecamere e le esitazioni nello sgridare i concorrenti, è stato il secondo anno a renderlo ancora più gradito al pubblico. Gli errori iniziali sono svaniti e il cuoco ha mostrato la sua personalità televisiva e si è adattato perfettamente alla realtà di Masterchef. L’idea di un suo abbandono ha fatto molto scalpore e, a distanza di poco tempo dalla finale della trasmissione, si è parlato più di questa eventualità che del nuovo vincitore.

Oggi arriva una conferma da parte di Giorgio Locatelli che servirà a tranquillizzare i suoi affezionati fans. Sulla sua pagina Instagram il cuoco ha infatti scritto: “Mi mancheranno queste serate e @masterchef_it. Iscrivetevi adesso per la prossima edizione. VI ASPETTO”. Insomma per la prossima edizione lo vedremo ancora ma potrebbe essere l’ultima per il bravissimo chef.

Intanto Masterchef 10 è terminato e a vincere questa edizione è stato il pugliese Francesco Aquila, cuoco amatoriale, maître di sala e docente di sala. “Devo ancora metabolizzare la cosa – ha spiegato Aquila – perché mi sembra di non crederci. È stata una bella avventura e ho dimostrato che, nel lavoro, conta la meritocrazia.”

Per il vincitore di Masterchef, 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il libro di ricette con Baldini&Castoldi. Aquila, come è sempre stato chiamato nel corso dell’edizione, ha superato nella finalissima Irene Volpe, 22enne di Roma laureata in design, e Antonio Colasanto, 25enne dottorando in chimica alimentare di Novara.

Quarto classificato Monir Eddardary, 29 anni, disoccupato di origini marocchine e residente a Bevagna (Perugia). “Credo di aver vinto per la mia costanza con una crescita verso l’alto. Adesso non so cosa mi riserverà il futuro perché sono entrato in un pianeta sconosciuto. Quello che più mi interessa, per il momento, è crescere professionalmente“. Seguici su Google News!!!

L’articolo Terremoto a Masterchef, Il famoso giudice lascia. L’addio sui social distrugge i fan: “Mi mancherà tutto” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.