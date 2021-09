terremoto-a-mediaset,-chiude-lo-storico-programma-di-maria-de-filippi.-lei-distrutta:-“non-abbiamo-trovato-un-accordo”

Famoso programma di Maria de Filippi al capolinea? La notizia che è arrivata nelle ultime ore ha lasciato il pubblico televisivo senza parole: ecco nel dettaglio cosa è accaduto. Il celebre programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia potrebbe non tornare più in onda, definitivamente: non ci sarebbe l’accordo, ecco cosa rivela il portale Tv Blog. Per anni coppie italiane hanno messo a dura prova il loro amore, la loro fedeltà, la loro relazione.

Secondo quanto rivela Tv Blog, il programma Mediaset, Temptation Island, sarebbe giunto ai titoli di coda. L’Isola delle tentazione potrebbe chiudere definitivamente e lasciare spazio ad uno programma, sempre dedicato ai sentimenti. Addio falò di confronto, gelosie, flirt: il programma che regala tanto intrattenimento d’estate potrebbe non tornare più. Ma cosa è successo esattamente al programma prodotto dalla De Filippi? Ecco cosa rivela il portale Tv Blog.

La notizia che ha scosso il pubblico televisivo italiano riguarda Temptation Island. Secondo quanto rivela Tv Blog il programma condotto da Filippo Bisciglia che mette a dura prova i sentimenti delle coppie che scelgono di partecipare, potrebbe non tornare più. Quella che si è conclusa a luglio 2021, potrebbe esser stata l’ultima edizione della trasmissione targata Fascino ( di proprietà della de Filippi) , andata in onda.

Temptation Island quindi non dovrebbe più tornare in onda, almeno così come lo si è visto fino ad ora. No, non è una questione di ascolti, sempre positivi per il programma di Canale Cinque, quanto piuttosto è una vicenda relativa a diritti televisivi. A spiegare la situazione è TvBlog, che fa sapere che non sarebbe stato trovato l’accordo tra la Fascino, società controllata al 50% da Maria De Filippi – e al 50% da Rti-Mediaset – e Banijay, che possiede i diritti internazionali del format. Quindi? Cosa succederà adesso?

Secondo quanto apprende TvBlog, la Fascino produrrà un nuovo show (tra l’altro proprio di nuovo programma prodotto dall’azienda di Maria De Filippi se ne è parlato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset). Anche in questo caso, come già capitato con Temptation Island, la moglie di Costanzo si dovrebbe limitare a seguire la produzione e non a condurre in prima persona.

Tale nuovo progetto potrebbe andare a sostituire il reality dei sentimenti estivo. I dettagli della nuova trasmissione, per ora, rimangono segretissimi, ma si sta facendo strada la voce secondo cui i protagonisti sarebbero delle coppie che potrebbero seguire il canovaccio di un vecchio progetto che non vide mai la realizzazione. Quale? ‘Ultima fermata’, che alcuni anni fa avrebbe dovuto essere consegnato a Stefano De Martino. Alla fine non se ne face nulla.

Tirando i fili del discorso, la De Filippi starebbe provando a organizzare una sorta di surrogato di Temptation Island tutto suo, anche perché i diritti di produzione del format appartengono alla Fascino. Quelli invece internazionali sono nelle mani di Banijay, come poc’anzi accennato. TvBlog ipotizza che si potrebbe vedere un’operazione simile a quella che venne effettuato con Italia’s Got Talent. Quando lo show transitò su Sky-Tv8, la conduttrice pavese dirottò i suoi sforzi su Tu sì que vales. Un successo che dura ancora oggi.

Resta quindi da capire se davvero l’epoca di Temptation Island, per come lo si è conosciuto fino ad ora, è giunta davvero al capolinea. L’estate prossima è lontana e il tempo per organizzare un nuovo progetto non manca. E c’è da scommettere che non mancano nemmeno le idee a Maria. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto a Mediaset, chiude lo storico programma di Maria de Filippi. Lei distrutta: “Non abbiamo trovato un accordo” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.