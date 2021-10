Terremoto a Mediaset, Maria De Filippi è stanca, l’annuncio choc: “Sono delusa. Ecco che programma chiudo”

A rischio il posto dei tronisti classici a Uomini e Donne. Dopo l’espulsione di Joele Milan, che ancora deve andare in onda, sembra che siano tutti in pericolo di essere cacciati. Secondo le voci di corridoio, infatti, a parte Andrea Nicole nessuno avrebbe conquistato il favore del pubblico. Scegliere dei personaggi sinceri e leali che partecipino al dating show è sempre più difficile. Sono in moltissimi quelli che vogliono sfruttare la loro presenza nel programma soltanto per avere successo nel mondo del piccolo schermo o anche nei social. Ma il principale scopo è quello di far trovare l’amore ai protagonisti.

Maria De Filippi e tutto il suo staff si impegnano moltissimo per cercare di salvare l’autenticità di Uomini e Donne e far mantenere alla famosissima trasmissione la sua principale funzione. Ma non sempre ci riescono. Un esempio di delusione ricevuta dalla redazione è quello di Sophie Codegoni, oggi nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La ragazza è sembrata sincera per tutto il periodo del suo trono, al punto che la stessa padrona di casa si era molto affezionata a lei. Ma successivamente ha mostrato di essere in realtà disinteressata al ragazzo scelto e interessata invece al successo.

Oggi Maria De Filippi è ancora più attenta ai protagonisti scelti e alle regole che devono seguire. Per questo, non ci ha pensato due volte a eliminare Joele Milan, che aveva pensato a un metodo per ingannare la redazione di Uomini e Donne. Il ragazzo infatti era interessato a frequentare una delle sue corteggiatrici anche al di fuori del dating show. Allo stesso tempo, però, voleva tenersi ben saldo al suo posto. Per questo, invece di giungere a una scelta come si dovrebbe fare, aveva pensato di vederla di nascosto. Quindi, l’aveva fatta seguire su Instagram da un suo amico di modo che facesse da intermediario.

Joele ha avvisato la sua corteggiatrice in pieno studio di Uomini e Donne. Durante i balli, convinto che i microfoni fossero spenti, le ha quindi chiesto di controllare i messaggi sul famoso social. Ma in realtà la redazione è sempre in ascolto e ha potuto quindi scoprire subito le vere intenzioni del tronista. Questo comportamento ha fatto infuriare Maria De Filippi, che immediatamente ha deciso di mettere fine al trono di Joele Milan. Sicuramente, questa decisione sarà anche un promemoria per gli altri protagonisti del trono classico di quest’anno, che devono impegnarsi a rigare dritto e seguire le regole.

Ma le voci di corridoio dicono che Maria De Filippi non sia contenta neanche degli altri tronisti scelti. Sembra che, oltre ad Andrea Nicole, nessuno sia riuscito a conquistare l’affezionato pubblico di Uomini e Donne. Per questo, anche il loro posto potrebbe essere messo in discussione da un momento all’altro. La redazione potrebbe decidere di rivoluzionare tutto per dare al dating show un nuovo inizio.

In realtà stando alle voci Maria de Filippi è molto delusa e vorrebbe chiudere definitivamente il trono classico di Uomini e Donne. Intanto, nel trono over c'è finalmente un ricambio di protagonisti. Ma a tenere banco è sempre Gemma Galgani che, solo nella puntata di ieri, abbiamo visto discutere animatamente e per l'ennesima volta con Tina Cipollari.

