Terremoto a Monaco: Charlene umilia pubblicamente la nipote Charlotte Casiraghi. La verità sul perché si odiano

Charlene, la moglie di Alberto II di Monaco, è di nuovo al centro del gossip. Stavolta il motivo riguarda proprio le vicende che avvengono in famiglia, in particolare un gesto inaspettato nei confronti di Charlotte Casiraghi, nipote del sovrano e figlia di Carolina di Monaco e del defunto Stefano Casiraghi. Il popolo del web più attento ha considerato il comportamento della principessa come una vera e propria umiliazione nei confronti della nipote. Scopriamo di cosa si tratta.

A dispetto di quanto si possa credere, Charlene e Charlotte sono sempre andate d’amore e d’accorso. La loro sintonia e complicità è stata, spesso, provata da scatti fotografici e video. Il loro rapporto, però, ha subito un cambiamento quando la moglie del sovrano ha fatto un vero e proprio sgarbo alla nipote. Sgarbo che è avvenuto alla luce del sole, davanti a tutti, non solo ai familiari e al Principato ma agli occhi del mondo intero scatenando la reazione dell’opinione pubblica.

La maretta tra le due donne risale a qualche anno fa ma, a quanto pare, Charlotte non ha mai dimenticato ciò che le ha fatto la principessa Charlene Wittstock. Quest’ultima, alla nascita di nascita di Jacques e Gabriella, i due gemelli che ha avuto da Alberto di Monaco, non ha scelto la nipote come madrina del futuro erede al trono monegasco, nonostante la ragazza fosse molto legata allo zio e a lei stessa. La sua decisione non è stata ben vista da nessuno.

Oltretutto, la principessa sudafricana ha anche rotto la tradizione della famiglia Grimaldi che prevede che i nascituri dei componenti principali della più importante dinastia monegasca abbiano come madrina o padrino di battesimo, i parenti più prossimi dei reali. Charlene, invece, ha scelto come padrino Christopher Levine Junior, un cugino di suo marito facendo rimanere davvero di stucco la nipote Charlotte sino a creare del gelo nel loro rapporto.

Fortunatamente, Charlotte Casiraghi ha avuto un’altra bella soddisfazione. E’ stata scelta come madrina di Zelda Lafon, la figlia di Tim Lafon and Jill Bauwens. Quest’ultima è la direttrice creativa di The Kooples, e-shop di moda conosciuto in tutto il mondo. Il battesimo si è svolto a Saint Tropez sotto i riflettori di tantissimi giornali che hanno riportato subito la notizia e la figlia di Carolina di Monaco ha potuto avere la sua rivincita.

