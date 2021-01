Terremoto a Uomini e Donne: Esterna diventa di fuoco, Maria de Filippi interviene e censura tutto. Mai successo prima. Ecco le immagini censurate

Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne che ritornerà in onda giovedì 7 gennaio per la gioia dei fan, dopo la prolungata assenza natalizia. Si inizia ovviamente con Gemma Galgani, che durante le festività ha sentito pochissimo Maurizio. Il 26 dicembre, mentre erano al telefono, a lui è suonato il citofono, Maurizio ed è andato ad aprire, dopo averle attaccato il cel in faccia e non averle dato modo di sapere chi lo stesse cercando. Lei, in un secondo momento, viene poi a scoprire che era stata una donna a cercarlo, ma lui ha spiegato che era un’amica che sta affrontando un periodo brutto in famiglia e che si era rivolta a lui per avere un sostegno.

Naturalmente nessuno gli crede, perchè allora non ci sarebbe stato motivo di attaccare il cellulare a Gemma. Poi ci si sofferma sul fatto che lui non abbia voluto trascorrere il Capodanno con lei. La sera prima lui voleva chiudere con la frequentazione e lei si era proposta di andare in macchina da lui per cercare di chiarire, ma lui aveva rifiutato la sua proposta. Colpa tua…colpa mia…alla fine Maurizio decide di chiudere definitamente e per questo si becca molti insulti sia dagli altri partecipanti che dagli opinionisti di Uomini e Donne

Davide la scorsa puntata era stato in camerino da Chiara perchè lei c’era rimasta male, a suo dire lui aveva guardato solo Beatrice durante la registrazione. I due si chiariscono, si abbracciano e lui, mentre rivedeva il tutto, sorrideva beato. Poi si passa all’esterna con Beatrice, organizzata da lei. Va al suo hotel e gli canta “Te vojo bene assaje” da sotto. Lui emozionato scende e si abbracciano e scherzano un po’. Quando Bea entra nello studio di Uomini e Donne è un po’ titubante, avendo visto che lui era andato da Chiara in camerino, ma Maria l’avvisa che non è tutto, perchè dopo l’incontro non pianificato, lui aveva anche chiesto di far un’esterna con lei (dopo 4 giorni).

Lui è andato a casa di lei con un palloncino, lei è scesa che era ancora in pigiama. I due parlano molto, Davide dichiara che le mascherine sono davvero un problema, perchè ha voglia di baciarla ma non può. In studio assistiamo quindi ad una piccola discussione tra lui e Beatrice che si mette a piangere per ciò che ha visto e sentito con Chiara. Lui afferma che voleva scegliere 10 giorni fa, ma dopo aver fatto l’esterna di Uomini e Donne con entrambe ci aveva ripensato. Maria lo spinge a dire chi volesse scegliere, ma le ragazze, per non essere influenzate, lo bloccano e dichiarano di non volerlo sapere.

Chiara vedendolo così in difficoltà si dice disposta a non voler andare in esterna con lui, affinchè possa far un po’ di chiarezza dentro sè, ma lui afferma che così non lo aiuterebbe affatto. Alla fine sceglie di ballare con Beatrice, che anche in quel frangente continua a piangere e lo sprona ulteriormente a darsi una mossa, perchè la situazione si è fatta insostenibile. Molto presto sicuramente avverrà la scelta e forse non nello studio di Uomini e Donne bensì nel castello come avvenuto per altri tronisti.

Si passa a Sophie. Matteo si presenta a casa sua con il pranzo ed un regalo, un quadro con tre foto delle loro esterne che hanno fatto durante il loro percorso a Uomini e Donne. In studio lui ha dichiarato che quel giorno era triste, perchè sarebbe stato il compleanno di una persona cara venuta a mancargli, pensava che non sarebbe riuscito a combinare molto a livello morale, ma invece veder lei nell’accoglierlo così calorosamente, lo ha aiutato molto, l’ha sentita molto vicina ed è stato molto contento di ciò.

Giorgio invece l’ha portata a cena in “casona” e verso la fine…lei ha deciso di far spegnere le telecamere di Uomini e Donne per baciarlo (alla faccia di Davide che prendeva appunti per la prossima esterna! Maria spiega che loro non possono mandare in onda i baci e che ha dovuto censurare le scene, ma loro, prendendosi le dovute responsabilità, possono decidere di scambiarselo (uno, due…cosa conta, in fondo sono solo numeri…). Matteo rimane molto male della cosa, all’inizio cerca di non sviscerare altri punti dell’esterna, non soffermandosi sulla cosa, ma quando Maria insiste sul farlo esprimere sull’accaduto…lui è costretto a riconoscere di non essere felice di ciò che è successo. Ha paura di restare deluso da questa situazione, e Maria cerca di farlo aprire, facendogli domande del tipo: “Ora chi chiamerai per sfogarti?”, lui risponde che avrebbe chiamato prima la sorella e poi il suo migliore amico e spiega che quando si innervosisce va a correre e si dedica allo sport

Alla fine si passa al trono over di Uomini e Donne, Roberta e Riccardo si sono continuati a sentire e a vedere una volta a settimana. Lei dice che c'è molta complicità tra loro, a differenza di due anni fa, quando invece era tutto puramente fisico, ma non sa se questo è un bene o un male, nel senso che potrebbe pure rimanere tutto su un livello puramente amicale alla fine, praticamente fa capire che si sta annoiando un po'. Continueranno comunque a frequentarsi per capire meglio. Giancarlo si sta frequentando con Alessandra ma continua a sentire Aurora, anche se per lui è solo amicizia mentre per lei no. Nessuno gli crede, perchè nonostante ciò…voleva passare comunque il Capodanno con lei, quindi, a detta di tutti, sembrerebbero essersi messi d'accordo per allungare il brodo. A questo punto Alessandra decide di far 10 passi indietro e si vedrà.