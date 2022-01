Terremoto al Gf Vip: Manuel Non ce la fa più e sbotta: “Katia va a letto va… e non scassare la minc…a!”. Mai visto così. Cos’è successo

L’ingresso di Delia Duran al Gf Vip, inevitabilmente, ha provocato un gran trambusto al Grande Fratello Vip. Finita la puntata in prime time di venerdì 14 gennaio, Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo prima di fare una lunga chiacchierata con il saggio Kabir Bedi che, con parole pacate e oneste, l’ha invitata ad ammettere l’amore provato per Alex Belli. Inoltre, sempre a notte fonda, Manuel Bortuzzo si è sfogato contro Katia Rocciarelli che ha ripreso alcuni inquilini, invitandoli a dare una mano in cucina. Il nuotatore non è andato per il sottile.

Soleil ha accusato lo scontro con Delia. La modella venezuelana, non appena ha messo piede nella Casa del Gf Vip, ha lasciato intendere a chiare lettere di credere che l’italo americana e il suo compagno Alex Belli, sotto le coperte, hanno fatto delle “cose intime”. Non solo: l’attrice ha raccontato che è sicura della veridicità della questione in quanto lo stesso Belli l’avrebbe ammessa. Sorge ha smentito, così come ha smentito Alex dallo studio. Una situazione piuttosto surreale dove trovare la verità è impresa assai ardua. Fatto sta che Soleil ha avuto un crollo, venendo confortata da Davide Silvestri e da Gianmaria Antinolfi ai quali ha confidato di essere prostrata per la piega che ha preso la sua esperienza nella dimora di Cinecittà:

“Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo, non ce la faccio. Sono sfinita, è da quando sono entrata qui dentro che mi sento buttare addosso tutto di più. Mi hanno detto cattiverie e cose crudeli, cerco di avere la forza di reagire ma da quattro mesi ho una stanchezza nel vedere degli atteggiamenti che mi fanno schifo. E sentirmi poi aggredita, mal voluta da alcune persone, è un peso immenso”. Dopodiché ha avuto un lungo colloquio con Kabir. “C’è stata una crescita della nostra amicizia qui al Gf Vip, non so, una forma di amore, ma rispettando che lui ha la sua vita e io la mia”, ha spiegato Soleil all’attore indiano che però l’ha in parte smentita, invitandola a raccontare a se stessa e agli altri la verità. Così ‘il fu Sandokan’:

“Questo è difficile da capire perché tu e Alex avete sempre rispettato che lui è sposato. Però queste cose succedono, l’amore vince. Questo è un altro discorso. Ma se c’è amore, profondo, vero, se c’è un grande sentimento tra due persone, dobbiamo rispettare anche questo. Lascia stare aspetti legali e morali. Per voi, non è stato un giorno, ma qualche settimana. Questa non è amicizia, è molto più. Quello che è successo con Alex era vero, profondo, l’importante è ammettere, è successo così. Se tu non difendi la verità… Così è successo, questo è l’argomento più potente”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ascoltato con attenzione le parole dell’indiano che senza dubbio la porteranno a ulteriori riflessioni durante il suo percorso al Gf Vip

GF Vip, Bortuzzo duro su Katia Riccciarelli

Nathaly Caldonazzo, Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè, Sophie Codegoni, Giacomo Urtis e Barù sono stati gli ultimi inquilini ad andare a letto nella casa del Gf Vip. Non prima di aver ricevuto un rimbrotto da parte di Katia Ricciarelli che, dalla cucina, ha iniziato a lamentarsi, chiedendo aiuto per lavare i piatti. La questione è andata di traverso a Manuel Bortuzzo, che si è scagliato contro la soprano. “Finiamo di fumare e arriviamo. Chi ha mangiato se ne è andato a dormire. Un attimo che poi arriviamo”, ha detto il nuotatore alla Ricciarelli, dopo che questa ha mugugnato a più riprese. Alla fine, il triestino, è sbottato: “Katia va a letto va… e non scassare la minc…a!”. La soprano non ha sentito la bordata di Manuel, gli altri inquilini sì. Risate al tavolo!

