Terremoto Ballando con le stelle, Albano cacciato all’improvviso. Lui furioso: “Non mi faccio trattare così”. Cosa succede

Problemi a Ballando con le stelle, uno dei vip in gara è già a rischio eliminazione, ma i guai per i concorrenti non sono finiti. Anche Albano ha vissuto recentemente una bruttissima esperienza. vediamo i dettagli di quanto successo.

Albano cacciato dal palco, brutta disavventura per il cantante

E’ accaduta una grande disavventura per Albano alla serata evento dedicata a Franco Battiato all’Arena di Verona. Il cantante, salito sul palco insieme a Vittorio Sgarbi, è stato cacciato dal pubblico a suon di fischi e insulti. La serata era piena di artisti importanti, molto variegati, come avrebbe voluto il compianto artista. Ma non tutti sono stati ben accetti dai presenti. Quando è arrivato Sgarbi insieme a Carrisi, in moltissimi hanno cominciato a fischiargli contro. “Buffone, fascista, via..” sono queste le parole che urlava la folla arrabbiata. Così, i due hanno dovuto cambiare i loro piani.

A intervenire per primo, proprio Albano che prendendo il microfono in mano ha salutato il pubblico per poi dirgli: “Vorrei dedicarvi un sonetto, una poesia, avevo in mente tante cose da fare ma la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato. Rendendo felici molti di voi”. Alle sue parole è seguito un debole applauso, a far capire che la scelta di abbandonare il palco era sicuramente la più gradita. Ma i fischi sono continuati, soprattutto quando è stato Vittorio Sgarbi a prendere la parola: “Vorrei salutare mia sorella, e questo mi basta. A chi mi offende dico: siate felici”.

Detto questo, Sgarbi abbandona immediatamente il palco, mentre Albano riprende ancora una volta la parola: “Ma ci sono molti americani tra voi? Non capisco questo suono, se è italiano o americano. Gli americani quando sono felici fischiano”. Il cantante ha così cercato di sdrammatizzare, ma senza successo. Il pubblico ha continuato imperterrito a fischiargli contro urlando ‘Via’, e il cantante di Cellino San Marco ha scelto di accontentarlo. Un momento molto brutto per i due artisti, sicuramente non abituati a una reazione del genere di una platea. I fans di Battiato di sicuro non li amano.

Vittorio Sgarbi e Albano Carrisi sono stati amici di Franco Battiato ma non hanno potuto omaggiarlo cantando alla serata a lui dedicata. Fortunatamente, erano tantissimi i cantanti presenti: di tutti i tipi e per tutti i gusti. Ognuno di loro ha avuto parole d’amore per l’artista che ci ha lasciati durante la pandemia e che solo adesso ha potuto ricevere il giusto saluto da parte del mondo della musica. All’Arena di Verona, solo per lui, c’erano: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Morgan, Jovanotti, Saturnino; e poi Alice, Vasco Brondi, Francesco Bianconi, i Subsonica.

I ricordi condivisi con il pubblico o tramite delle interviste sono stati molti. Come quello dei Subsonica, che parteciparono come musicisti a un concerto del grande Franco: “Abbiamo avuto l’onore di essere stati scelti da Battiato come ospiti di un evento da lui curato. Arrangiammo alcuni suoi brani. E lui cantò con noi alcune nostre canzoni. Quella giornata toccammo da vicino tutta la sua disponibilità e dolcezza”. Oppure Vasco Brondi: “Abbiamo in comune l’essere tutti debitori di Battiato. Ha condiviso con noi la sua ricerca non solo musicale ma anche spirituale, il suo transito terrestre insomma, come lo chiamava lui”. Albano invece non ha potuto salutarlo come desiderava.

Ballando Con Le Stelle: Morgan potrebbe non far parte del programma

Chi è invece il vip che nonostante sia già stato annunciato potrebbe non far più parte del cast di Ballando con le stelle? Stiamo parlando di Morgan. Il settimanale “Oggi”, infatti, è stato il primo giornale a riportare questa notizia. Ma vediamo cosa è stato scritto. All’interno del magazine viene riportato, infatti, che “Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando con le Stelle. La sua partecipazione nel programma condotto da Milly Carlucci non è più tanto sicura“. Morgan potrebbe quindi non prendere parte alla trasmissione di Milly Carlucci. Pare che lo stesso problema lo abbia avuto già Paola Barale: infatti, l’ex valletta di Mike Bongiorno era stata quasi confermata all’interno del programma, ma qualcosa però non è andato nel verso giusto e lei non farebbe più parte del cast.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto Ballando con le stelle, Albano cacciato all’improvviso. Lui furioso: “Non mi faccio trattare così”. Cosa succede proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.