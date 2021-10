Terremoto Ballando con le Stelle. Altri Addi improvvisi, Milly Carlucci distrutta. Fan furiosi: “Se ne vanno tutti” Ecco che succede

Si avvicina sempre più l’esordio di Ballando con le Stelle per la stagione 2021/22 e la padrona di casa, Milly Carlucci, ha ufficializzato le coppie in gara. Ma i telespettatori non sono stati affatto contenti. I commenti parlano chiaro, le polemiche sono piovute su tutti i fronti. Ai fans affezionati della storica trasmissione di Rai 1 non è piaciuta l’assenza di nomi di alcuni professionisti, anche se già si sapeva che avevano lasciato lo show. Ad altri, invece, non è piaciuto il cast scelto, considerato per vecchi. Altri ancora hanno avuto da ridire sulla giuria, che a dir loro avrebbe stancato.

Ma andiamo passo dopo passo. Sono diversi i nomi degli insegnanti scomparsi dal cast di Ballando con le Stelle: Veera Kinnunen, Ornella Boccafoschi, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Marco De Angelis e Tinna Hoffmann. Le prime due sono state costrette a prendersi un anno di pausa perché in dolce attesa. Todaro, come ben sappiamo, è approdato su Mediaset come professore di ballo ad Amici di Maria De Filippi.

Oradei ha scelto di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altri impegni lavorativi. Oggi i concorrenti già sono al lavoro con i loro ballerini, per l’esordio che si terrà sabato 16 settembre. Lui invece è in volo per motivi di lavoro. ( continua dopo la foto)

Il pubblico è molto deluso da queste assenze. Ma un programma di ballerini deve prevedere un ricambio, prima o poi. Dopo l’abbandono di Natalia Titova, seguito da quello di Samantha Togni, mancava solo Raimondo Todaro per completare il quadro. E, secondo alcuni, la sua scelta sarebbe stata dovuta anche al trattamento ricevuto a Ballando con le Stelle l’anno scorso: “A me non cambia niente dopo quello che avete fatto a Raimondo lo scorso anno certo non sprecherò il mio tempo per guardare una trasmissione di falsità come la vostra” si legge tra i commenti sulla pagina social dello show.

“Quest’anno sarà un fiasco questo programma. Il cast è buono per i centenari. La giuria ci ha stancato. I ballerini andrebbero rinnovati tutti. Oradei fatto fuori dopo lo scandalo con Veera. Si vedeva che era caduto in disgrazia!”, e ancora polemiche per il nuovo cast di artisti di Ballando con le Stelle: “Di Albano non se ne può più. Federico Fashion è molto trash. Valerio Rossi Albertini mi ha deluso” “Stendiamo un velo pietoso”; “Scusate, ma sembra un geriatrico”; “Niente no no non lo guardo proprio… Albano? Sabrina Salerno? Il parrucchiere? Ma anche no direi”.

“Ma che pa..le, Albano sta dappertutto! E basta!”. “Ad Albano mancava solo il ballo. Forse era meglio invitare la figlia Jasmine, molto carina. Bisogna lanciare volti nuovi non le solite “vecchie glorie””. “Dai nomi un cast molto deludente e fra l’altro neanche equilibrato fra uomini e donne”. Insomma, per Milly Carlucci si prospetta un inizio non molto florido. La reginetta del sabato sera Rai deve darsi molto da fare per far dimenticare queste storiche assenze e per rendere ai telespettatori simpatico il cast. Altrimenti, potrebbe perderne una buona fetta. E quando gli ascolti calano, si sa quel che succede.

L’articolo Terremoto Ballando con le Stelle. Altri Addi improvvisi, Milly Carlucci distrutta. Fan furiosi: “Se ne vanno tutti” Ecco che succede proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.