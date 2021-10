Terremoto Ballando con le Stelle, lite pazzesca dietro le quinte. Addio choc nella giuria: “Non posso restare più”. Milly furiosa

Sembra che la partecipazione di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle, nel ruolo di opinionista, possa durare meno che un battito di ciglia. Dopo la prima puntata andata in onda sabato 16 ottobre la donna ha infatti scritto un post su Instagram in cui ha affermato che, a suo parere, non ci sono le condizioni per andare avanti in questo impegno preso con Milly Carlucci. Tutto a causa dell’astio che si è venuto a creare con una delle giurate, Selvaggia Lucarelli. Tra le due l’inimicizia è partita già l’anno scorso, quando la ex politica ha partecipato al talent show in qualità di concorrente.

Puntata dopo puntata, le frecciatine e i litigi tra le due sono diventati sempre più forti e accesi. E sembra che la stagione estiva non abbia rasserenato gli animi. Per questo, la scelta di Milly Carlucci di dare un ruolo diverso ad Alessandra Mussolini in questa nuova stagione di Ballando con le Stelle ha spiazzato tutti. Sicuramente è una mossa provocatoria. La padrona di casa del reality sa bene come accendere le micce, pur mantenendo sempre una parvenza di eleganza e di compostezza quando le cose prendono una brutta piega. E questo sta capitando già solo dopo la prima puntata.

Alessandra Mussolini è partita subito col piede di guerra. In una recente intervista ha dichiarato che avrebbe sfruttato il suo nuovo ruolo a Ballando con le Stelle per vendicarsi e prendersi delle rivincite. Sarebbe quindi stata dalla parte dei concorrenti contro i giurati. Soprattutto contro Selvaggia Lucarelli, ovviamente. E già nella prima puntata l’abbiamo vista mettere in atto i suoi propositi. A ogni commento della giornalista rispondeva un commento della ex politica. Mentre la prima cercava di ignorarla, facendo uno sguardo gelido ogni volta che la sua nemica la incalzava con battute e polemiche.

Così, grazie all’indifferenza di Selvaggia Lucarelli, siamo arrivati alla fine della prima puntata di Ballando con le Stelle senza troppi incidenti. Ma questa indifferenza non è continuata nei giorni successivi. La donna ha permesso ai suoi follower di farle varie domande, e non sono mancate proprio quelle su Alessandra Mussolini. Un utente, in particolare, le ha chiesto: “Perché la Mussolini a Ballando? Perché?”. La giornalista ha subito risposto: “Le dittature finiscono prima o poi”. Frase che non è assolutamente piaciuta alla nuova opinionista del talent show, che l’ha ripresa sulla sua pagina.

Alessandra Mussolini ha pubblicato lo screen shot della risposta infelice di Selvaggia Lucarelli che, ancora una volta, fa riferimento alla storia. Il post è stato accompagnato dalla frase: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare Ballando con le Stelle.” La donna potrebbe quindi non essere presente già nella seconda puntata del talent show. Bisogna vedere se Milly Carlucci, in questi giorni, riuscirà a convincerla a tenere il suo posto. Intanto, mentre tutti pensavano che sarebbe stato Morgan il primo a dare di matto, la Mussolini ha deciso di tenere il primato.

