Terremoto Ballando con le stelle, Stefano Oradei fatto fuori sbotta contro Milly Carlucci: “Perchè mi ha cacciato”

Tra tristi addi e new entry, Ballando con le stelle partirà sabato 8 ottobre con la diciottesima edizione. Al timone della conduzione ci sarà sempre l’inarrestabile Milly Carlucci e al suo fianco Paolo Belli. Confermatissima è stata la temutissima giuria composta dai fantastici 5 : Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La padrona di casa tiene tanto a fare sempre bella figura, mandando in onda un vero e proprio spettacolo. Non tutto, però, è filato liscio per la progettazione della nuova edizione.

Dopo le critiche dell’attrice Eva Robin’s, la quale avrebbe dovuto far parte del cast ma poi è stata fatta fuori, sono saltate fuori anche le parole di un ballerino professionista che non sarà presente nella nuova edizione di Ballando con le stelle. A ottobre, infatti, assisteremo a molti cambiamenti del programma. Ci sono stati già due addii confermati e fanno riferimento a Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. Il primo, dopo bene 16 anni, non sarà più ballerino professionista ma sarà comunque presente nel programma come opinionista assieme alla collega Sara. I due volti storici formeranno una sorta di giuria popolare.

Anche Riamondo Todaro non sarà nuovamente presente in quando si è ‘trasferito’, anche per quest’anno, ad Amici dalla De Filippi. Altro addio è toccato alla criminologa Roberta Bruzzone a causa di ulteriori impegni lavorativi. Il suo annuncio su instagram ha ricevuto tanti commenti d’affetto da parte dei colleghi. Ma, un addio inaspettato è stato confermato poche ore fa da un altro ballerino professionista, Stefano Oradei. Quest’ultimo ha annunciato la sua mancata conferma alla nuova edizione di Ballando con le stelle tramite un post sul suo profilo instagram. ( continua dopo la foto)

Dopo ben 10 anni, è stato costretto a lasciare l’amato programma poiché, parlando a tavolino con Milly Carlucci, non sono riusciti a conciliare tutti gli impegni lavorativi. “Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… Le combinazioni non funzionavano. […] Colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando”. Anche il suo post è stato inondato da affetto, in particolare da quello dei fan che si sono detti molto dispiaciuti.

Insomma, tanti sono i cambiamenti del nuova edizione dello show del sabato sera ma, di certo, i telespettatori resteranno incollati alla televisione per 3-4 ore ad assistere lo spettacolo che la Carlucci è capace di mettere in scena. Ballando con le stelle è sempre seguitissimo e, molto spesso, è anche padrone di ascolti e anche per la nuova edizione ci sarà una cast eccezionale.

Terremoto Ballando con le stelle, Stefano Oradei fatto fuori sbotta contro Milly Carlucci: “Perchè mi ha cacciato” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.