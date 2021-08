Terremoto Canale 5, chiude il programma dopo 28 anni. Maria de Filippi distrutta. Fan in protesta

‘Beautiful’ pronto alla chiusura per il calo di ascolti: ecco la verità sulla soap che in Italia va in onda su Canale 5. Il calo di ascolti di Beautiful è al vaglio degli appassionati, impauriti per una chiusura del programma. Vediamo cosa sta succedendo.



Ad ora di pranzo, su Canale 5, molte famiglie italiane sono impegnate a seguire il loro programma preferito, una soap opera americana storica. Si tratta di ‘Beautiful’ e della famiglia Forrester, che ha sempre donato ai creatori e alla rete di Mediaset un gran numero di ascolti. Ora però, passati 28 anni dalla prima messa in onda, la soap opera sembra iniziare a perdere terreno o almeno così viene indicato su alcuni siti web.

Brooke e Ridge Forrester, per ora, continuano ad allietare il pubblico casalingo, con continue relazioni intrecciate e il fascino di una realtà lontana da quella italiana. Dopo più di 7000 puntate, però, in molti credono sia possibile che il programma possa essere chiuso per via della perdita di ascolti. Questo però sembra essere errato e in realtà la soap opera ha ricevuto molte anticipazioni negative del genere, per il rammarico di molti fan.

La chiusura di ‘Beautiful’ su Canale 5 fra incubi e realtà

Il calo degli ascolti del programma creato da William J. Bell e Lee Phillip Bell sembra essere avvenuto solo in America. Quindi la paura è che la casa di produzione americana decida di sospendere le riprese. In Italia le cose vanno diversamente e la soap che va in onda su Canale 5 prima di Uomini e Donne continua a mietere ascolti che aiutano anche il programma della De Filippi a partire sempre con molti telespettatori già sintonizzati

Un aiuto importante quello di Beatiful a Canale 5 e alle rete e in effetti, sembra che ‘Beautiful’ non verrà chiuso e che continuerà ad essere trasmesso sulla stessa rete alle ore 13.40. Insomma se in America ci sarà uno stop questo non avverrà subito in Italia dato che le puntate sono in differita e noi siamo indietro di qualche anno. Insomma le continue richieste dei fan sembrano essere state ascoltate anche se, se davvero in America decideranno di chiudere, purtroppo anche in Italia avremo uno stop.

In Italia la soap, creata per la CBS in onda per la prima volta negli States nel 1987, continua ad essere seguita e anche assiduamente dal pubblico di canale 5. Le anticipazioni di agosto parlano di una verità nascosta all’amministratore delegato della Forrest company, ma non si capisce chi lo svelerà. Una pecca per i più piccoli, che come arrivano a casa si litigano il telecomando con i propri genitori, per poter vedere su Italia 1 i loro cartoni animati preferiti, fra cui ‘I Simpson’ e ‘I Griffin’. Chissà se in futuro questa dicotomia verrà estinta a favore di programmi culturali, appassionanti sia per un pubblico adulto che non.

