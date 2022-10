terremoto-canale-5,-chiude-per-sempre-il-famoso-programma.-la-decisione-mediaset-distrugge-i-fan

La Mediaset è pronta a dire per sempre addio a Una vita, che a breve sarà definitivamente eliminata dal palinsesto. La decisione non è stata presa dai vertici della rete. In Italia, infatti, ha riscosso moltissimo successo e i suoi numeri sono sempre stati molto soddisfacenti. La scelta viene direttamente dagli autori spagnoli della soap, che hanno deciso di dare ai telespettatori un finale definitivo. Nella nostra penisola, questo andrà in onda nella giornata di sabato 12 novembre. Da quel momento in poi, la programmazione giornaliera sarà soggetta a un drastico cambiamento.

Una Vita è stata una soap opera di grande successo, che raccontava gli intrecci che si venivano a formare tra le famiglie appartenenti alla borghesia iberica e un folto gruppo di domestici. Tutto avviene nel quartiere di Acacias e le carte in tavola si rimescolano di stagione in stagione. In Spagna la serie si è già conclusa, mentre in Italia vedremo il finale soltanto il 12 novembre. Una grande perdita per la Mediaset, che dovrà dire addio ai protagonisti tanto amati. Ma soprattutto ci domandiamo come cambierà il palinsesto in vista di questo grande cambiamento.

Persa una fiction, se ne fa un’altra, e la Mediaset sa già su chi puntare. Durante il periodo estivo era andata in onda una soap opera turca. Non solo gli spagnoli, anche i turchi infatti hanno dimostrato di saper conquistare il cuore degli italiani. E ci hanno regalato uno degli attori del momento: Can Yaman, amatissimo da tutti nella nostra penisola. Questa nuova serie televisiva si chiama Terra Amara, e ha già riscosso moltissimo successo durante la bella stagione. La rete ha dovuto eliminarla con le riprese dei programmi del day time: Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi.

La regina della Mediaset era in vacanza quando il suo spazio su Canale 5 veniva preso da Terra Amara. Così, a settembre, la soap opera ha dovuto subire una pausa. Ma adesso è pronta a tornare in gioco e verrà inserita proprio al posto di Una vita a partire dal prossimo lunedì 14 novembre, occupando lo slot delle 14:10. Le reazioni del pubblico alla notizia, nonostante l’amarezza per la conclusione di Una vita, sono decisamente positive. Gli italiani non vedono l’ora di scoprire come procederanno le avventure di Zuleyha e Yilmaz, i due innamorati protagonisti di questa storia.

Anche nella nuova fiction Mediaset torneranno l’amore, gli intrighi, i cattivi da combattere. Il primo tra questi sarà Naci, che comprerà la povera Zuleyha da suo fratello dopo che questo ha contratto con lui dei debiti di gioco impossibili da ripagare con denaro contante. Per salvare la sua amata, Yilmaz interverrà, ma si macchierà dell’omicidio che costringerà lui e la sua amata alla fuga. Lontani da Istanbul i due fingeranno di essere fratelli e lei si ritroverà costretta a sposare un proprietario terriero per avere vitto e alloggio. Un grande imbroglio che non vediamo l’ora di scoprire.

Terremoto Canale 5, Chiude per sempre il famoso programma. La decisione Mediaset distrugge i fan scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

