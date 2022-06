Terremoto Canale 5, Jessica Selassiè diventa conduttrice del famoso programma. Ecco a chi ruba il posto

Jessica Selassiè ha vinto il Grande Fratello Vip e adesso sembra ci sia un programma che condurrà l’anno prossimo nel piccolo schermo. Le tre sorelle Selassiè, pur non essendo note ai telespettatori di Canale 5, hanno ottenuto un grandissimo successo. La piccola di casa, Clarissa, è uscita per prima dal reality ma ha avuto modo di farsi notare nei diversi salotti televisivi cui ha preso parte per parlare di quello che accadeva all’interno della casa. Il suo carattere peperino ha conquistato tutti e lo stesso Alfonso Signorini, che l’ha sempre voluta in prima fila tra i concorrenti eliminati.

Lulù Selassiè è diventata una vera e propria icona di stile. I suoi labbroni, le codine e le lentiggini sono state imitate dai ragazzini di tutta l’Italia. Anche artisti dal calibro internazionale l’hanno notata e ammirata. Con le sue insicurezze e il suo carattere difficile, ha rappresentato benissimo la nuova generazione attenta al selfie perfetto e estremamente capricciosa. Non potremo mai dimenticare quando, nel mezzo di una diretta serale del Grande Fratello Vip, si è chiusa in bagno e ha rifiutato di uscire anche dopo i continui richiami del presentatore che aveva preparato una sorpresa per lei e le sorelle.

Poi c’è Jessica Selassiè, la prima, quella che è entrata in punta di piedi e che poi ha ottenuto il primo posto al Grande Fratello Vip. Lei che sembrava la sfigata della situazione, lei che veniva ignorata da tutti i boni della casa, lei che passava il suo tempo in cucina e si sentiva inutile ai fini del reality. Forse l’entrata di Barù e la loro simpatia l’ha aiutata a ottenere i risultati sperati. Perché da quel momento in poi la principessa è rinata, ha acquistato sicurezza e femminilità e soprattutto ha vinto. I suoi fans continuano a seguirla dopo la fine della trasmissione e sperano in un futuro roseo per lei sul piccolo schermo.

Oggi la liason con Barù è definitivamente finita: lui sembra aver iniziato una relazione con una modella e lei ha chiarito tramite i social di provare per lui solo un’amicizia e gli ha augurato di vivere il suo amore alla luce del sole. Ma sicuramente Jessica Selassiè non ha bisogno dell’amore del nobile, adesso che si trova ad affrontare tanta notorietà e che sicuramente molti ragazzi faranno a gara per conoscerla. La giovane principessa non dimentica il mondo del piccolo schermo e intrattiene i suoi follower con delle interessanti dirette in cui intervista esperti di vari settori.

I suoi fans sono molto contenti e già la immaginano al timone di uno show tutto suo: “Non c’è niente da fare, è proprio il suo habitat naturale questo. Sta iniziando a ritagliarsi un suo piccolo spazio con queste dirette e da qui andrà sempre più lontano, ne sono certa”; “Mette a suo agio i professionisti che la accompagnano nelle dirette, seleziona solo domande interessanti che possano coinvolgere tutti, ci permette di avere informazioni professionali ma allo stesso tempo comprensibili”. Data la propensione per il interviste online, in molti pensano che possa esserci lei al timone del GfVip party l’anno prossimo, al posto di Giulia Salemi.

