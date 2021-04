Terremoto Chiara Rabbi, ora si confessa dopo Uomini e Donne: “Trattati come bestie, ecco cosa ci hanno costretto a fare”

Se le cose tra Chiara Rabbi e Davide Donadei stanno andando per il meglio, c’è qualcuno che non ha ancora perdonato la ragazza per aver conquistato il cuore del bel tronista. Da un lato, Beatrice Buonocore afferma di aver dimenticato e di essere pronta per rimettersi in gioco, magari sedendosi anche lei sul trono di Uomini e Donne. Dall’altro lato, tutti i follower della ragazza delusa sono ancora contro la fidanzatina felice e sulle sue pagine social non mancano commenti e messaggi offensivi e minacciosi. I telespettatori infatti sono sempre stati dalla parte della dolce Bea.

Bisognerebbe però accettare che la scelta è solo di Davide Donadei e che lui ha deciso di continuare la sua conoscenza lontano dalle telecamere di Uomini e Donne con Chiara Rabbi. Non solo, la relazione tra i due sta andando a gonfie vele al punto che non si separano mai, passando del tempo dividendosi tra le loro case tra Lazio e Puglia, e hanno anche deciso di prendere insieme un volpino di nome Rocco. Non solo, hanno rivelato al settimanale ufficiale del dating show di sognare in grande e desiderare un appartamento tutto loro appena avranno una stabilità economica.

Insomma, la strada scelta da Davide Donadei sembra essere quella giusta e i fans di Beatrice Buonocore dovrebbero farsene una ragione. Dopo mesi dalla scelta di Uomini e Donne, però, a Chiara Rabbi continuano ad arrivare messaggi minatori al punto che la ragazza ha deciso di sfogarsi pubblicamente tramite i suoi canali social. “Che tristezza leggere tutti questi messaggi, insulti.. e non perché siano riferiti a me, ma perché è una donna che si riferisce a un’altra donna. E’ passato un anno dalla pandemia, dicevamo di dover essere migliori, ma siamo trattati peggio delle bestie.” E Ancora la ragazza ha specificato che all’inizio della relazione, appena uscita da Uomini e Donne è stata costretta a rinunciare ai social per un po’ talmente dalle minacce e insulti.

Così ha dichiarato Chiara Rabbi nelle sue storie Instagram accompagnando le sue parole agli screenshot dei messaggi che le arrivano in privato. “Un po’ di umanità, un po’ di solidarietà. E basta”. Evidentemente la situazione con gli haters sta diventando insostenibile. Alle fervide sostenitrici di Beatrice Buonocore si aggiungono anche le follower innamorate di Davide Donadei. Il bel tronista ha conquistato tutte con il suo bel visino e soprattutto con il suo carattere umile e premuroso. Fino alla fine ha dimostrato di essere un bravissimo ragazzo che vive profondamente le sue emozioni.

E così Chiara Rabbi si ritrova a dover fare i conti anche con le sue corteggiatrici. Nel corso dell’intervista al settimanale di Uomini e Donne, infatti, ha dichiarato che più volte la coppia ha incontrato delle fans che hanno salutato calorosamente solo il bel Davide, ignorandola completamente. Ma la giovane non si fa mettere da parte e ogni volta puntualizza e fa notare la sua presenza. Non solo, altre volte si è ritrovata a dover rispondere a messaggi Whatsapp giunti sul telefono del Donadei da parte di fans più coraggiose. Insomma, non è semplice la vita di Chiara, fortuna che il suo bel fidanzato è sempre li a tranquillizzarla.