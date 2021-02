Terremoto dietro le quinte del Cantante Mascherato. Milly Carlucci una furia. “Non la volevo, sono stata costretta dalla Rai” Chi lascia la Giuria

Gira voce che negli studi Rai la padrona di casa de Il cantante mascherato non sia molto contenta della giuria scelta per la trasmissione. Questa è la seconda edizione del format, che non ha ripetuto il boom di ascolti dell’anno precedente. Mentre l’anno scorso ha ripetutamente battuto il concorrente Mediaset, Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, per quest’anno i due se la giocano non spiccando mai l’uno sull’altro. Milly Carlucci è passata dal 20% di share al 18% e sui social si nota un malessere per quel che riguarda i quattro giurati in studio.

Sono il talent scout Francesco Facchinetti, il conduttore Flavio Insinna, la cantante Patty Pravo e la conduttrice Caterina Balivo. Questi nomi, secondo le ultime indiscrezioni, non sono stati scelti da Milly Carlucci ma dalla Rai. La presentatrice si sarebbe limitata a dare la sua approvazione, per poi pentirsene nel corso delle varie puntate. A riportare il retroscena è Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi ha scritto: “A viale Mazzini dicono che Milly Carlucci non avrebbe fato i salti di gioia per la giuria de Il Cantante Maschrato, scelta dalla dirigenza Rai e dalla casa di produzione Endemol, a cui lei avrebbe dato solo l’ok.”

Lo scontento non sarebbe solo della presentatrice ma anche dei telespettatori che hanno esternato il loro parere tramite i social network: “E adesso, anche sui social, tutti bocciano la giuria scelta dalla Rai. Davvero è colpa della Carlucci? Ah, saperlo”. Intanto Il cantante mascherato si avvicina alla finale e i fans della trasmissione fremono per sapere l’identità delle ultime maschere rimaste in gioco, che sono la farfalla, il pappagallo, il lupo e l’orsetto. Alla farfalla sono stati accostati i nomi di Anna Tatangelo, Mietta e Serena Autieri. Al pappagallo Christian De Sica e Red Canzian.

Per il lupo le ipotesi sono ricadute su Gigi D’Alessio e Luca Laurenti. Tra i nomi fatti invece per l’orsetto sono apparsi quelli di Valentino Rossi e Carolyn Smith. Per la finale Milly Carlucci ha annunciato che, per la prima volta, si faranno dei duetti. “Viene Anna Tatangelo a cantare con il Lupo, Cristina D’Avena canterà con l’Orsetto, Rita Pavone con il Pappagallo e Red Canzian con Farfalla”. Questa potrebbe essere una tattica usata dalla presentatrice Rai per depistare la giuria e gli investigatori, mentre Raimondo Todaro si convince che sotto il lupo sia nascosto il cantante partenopeo.

"Se il Lupo è Gigi D'Alessio e lo fai cantare con Anna Tatangelo, hai riunito la coppia…" ha affermato il ballerino che ne Il cantante mascherato è il coreografo ufficiale dei balletti che accompagnano le esibizioni delle maschere. Intanto volano le scommesse su chi vincerà questa edizione Rai de Il cantante mascherato: sul tabellone Snai la vittoria della farfalla è a quota 2,50, alla pari con il pappagallo. Più alta l'offerta per gli altri due concorrenti: orsetto e lupo sono entrambi a 4,50. La maschera che appare un passo avanti a tutti anche sui social è quella della farfalla.

