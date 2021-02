Terremoto GF Vip, Antonella Elia fatta fuori da Mediaset “Carriera finita”. Il fuorionda non perdona, Signorini vuole la sua testa. Ecco Chi prende al suo posto

Antonella Elia non sarà riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip. Questo è l’indiscrezione ormai certa riguardo l’opinionista. Ai produttori non sarebbe piaciuto il modo in cui la donna si è comportata durante questa edizione del reality show. Sempre pronta a criticare, più di una volta ha avuto scontri abbastanza violenti con alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia. A volte lo stesso Alfonso Signorini ha dovuto fermarla e difendere i suoi Vipponi, al punto di farci pensare che non l’abbia protetta contro le negative opinioni di Mediaset. Anzi lui stesso pare abbia chiesto scusa per il suo comportamento.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha voluto fortemente Antonella Elia nell’edizione in corso proprio per il suo caratterino, che si è distinto quando lo scorso anno ha partecipato alla trasmissione come concorrente. Probabilmente però Signorini si è pentito per la sua scelta, trovandosi spesso a dover placare l’indomita opinionista. In questi panni Antonella proprio non ci sta bene ed è stata criticata non solo dal pubblico italiano, ma anche da altre donne famose che hanno trovato nei suoi commenti sgradevoli un’altra verità, quella di essere in competizione con le Vippone.

Ricordiamo a tal proposito le parole di Rita Dalla Chiesa, intervistata da Nuovo Tv: “Deve stare attenta perché rischia di rovinarsi la carriera.. Lei ha bisogno di avere accanto un uomo che non la metta in competizione con le altre donne. Sembra che ce l’abbia con qualcuno o probabilmente ce l’ha solo con se stessa” Parole dure nei confronti di Antonella Elia che, secondo Rita, sarebbe frustrata a causa della sua rovinosa vita sentimentale: “Credo che abbia sofferto e che continui a soffrire per l’ex compagno, ma non deve farla pagare alle altre donne”.

Anche Alba Parietti si è scagliata contro Antonella Elia nel corso di un suo intervento alla trasmissione radiofonica Turchesando: “La cattiveria per dirla deve essere condita da un’intelligenza, per essere molto cattivi bisogna essere anche molto intelligenti, per non essere mai volgari.. L’offesa gratuita non è divertente”. Frustrata e cattiva è stata definita l’opinionista del Grande Fratello Vip da due colleghe famose, appellativi questi che sono stati condivisi anche dai telespettatori e che potrebbero costarle il posto su quell’ambita poltrona accanto a Pupo.

Come dimenticare il litigio con Samantha De Greenet: in quell’occasione è dovuto intervenire Alfonso Signorini per scusarsi sia con il pubblico, sia con la concorrente, per le parole fuori luogo di Antonella Elia, che invece si è rifiutata assolutamente di chiedere venia. E’ stato poi il turno di Elisabetta Gregoraci, beniamina del presentatore, di essere offesa dalla donna inviperita. Insomma, la Elia può dare spettacolo partecipando come concorrente, dove la lingua biforcuta è un elemento richiesto; nei panni di opinionista non ci fa assolutamente bella figura. Ma chi dovrebbe prendere il suo posto nella prossima edizione? Un nome già c’è ed è quello di Tommaso Zorzi. Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

