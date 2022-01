Terremoto Gf Vip, Soleil crolla in diretta e ha una crisi di panico. Costretta a lasciare la casa, arrivano i suoi agenti. Cos’è successo

Soleil Sorge sempre più in difficoltà nella casa del Grande Fratello Vip starebbe meditando l’addio anticipato. Il colpo di scena nella casa è vicinissimo e a raccontarlo è stata proprio lei durante una conversazione con Davide Silvestri. Soleil è stanca della situazione in cui si ritrova, tra Delia e Alex Belli all’esterno. Sente la pressione e non sta vivendo più con serenità questa avventura. Nella notte ha avuto anche un crisi di panico, dovuta probabilmente al forte stress di questi giorni.

L’influencer pare sempre più convinta di mollare anzitempo nonostante sia una delle favorite alla vittoria finale. Per questo parlando con Davide ha espresso la volontà di parlare con una persona in particolare. “Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente” – ha svelato Soleil.

Sarebbe una grave perdita per il gioco che tolto il triangolo amoroso tra lei, Delia e Alex Belli, sarebbe scialbo di emozioni. E dello stesso avviso lo è anche Sonia Bruganelli che interrogata sui social sul perché scelga di dare l’immunità molto spesso a Soleil, ha risposto: “Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi, per cui, dovendo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante, anche con finte o presunte tali storie”.

Sui social parecchie pagine fan della ragazza appresa la notizia di una possibile uscita dalla casa nelle prossime ore hanno lanciato messaggi di appoggio. “Soleil, qualunque sia la tua decisione, noi saremo sempre al tuo fianco a sostenerti” – si legge in Soleilandia, una delle più seguite su Instagram.

Altri utenti invece sono stati più duri con lei: “Ma magari fosse così, lo dice ma non lo fa. Ci si mette sola in queste situazioni, poi si lamenta e piagnucola e che pa*** infinite”, “Mi dispiace vederla così, ma è stata lei a mettersi in questa situazione, bastava dire stop”, “Soleil è solamente ridicola”, “Ma quale anima in pace? Ha capito che è passata dietro e i suoi giochi viziosi con Alex non incantano più”.

