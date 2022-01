Terremoto Gf Vip, Soleil è crollata. “troppo grave, deve lasciare la casa”. Signorini distrutto le offre subito un altro ruolo. Cos’è successo

GF Vip 6, lo sfogo post puntata di Soleil Sorge

“Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più” ha confessato Soleil Sorge all’amica Manila Nazzaro dopo l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6. E ancora, la ragazza ha comunicato la sua decisione: “Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”. La Sorge infatti è in nomination e venerdì potrebbe lasciare la Casa

GF Vip, Manila cerca di tranquillizzare Soleil

Manila Nazzaro ha cercato di tranquillizzare Soleil, sua grande amica, facendole capire che non è questo il modo giusto di reagire alle cose che non vanno e che non doveva dire nemmeno per scherzo di voler gettare la spugna. “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo” ha tuonato. “Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti”. Soleil, tuttavia, è parsa poco convinta. Al televoto con Federica Calemme e Carmen Russo, la Sorge potrebbe davvero uscire per volere del pubblico, e probabilmente preferisce farlo da sola.