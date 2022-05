Terremoto in Rai, A settembre Flavio Insinna sostituito dal famoso collega. Fan dell’Eredità distrutti, ecco chi è

Siamo finalmente venuti a conoscenza della programmazione Rai prevista per la prossima stagione televisiva. Sono già noti i nuovi conduttori e quelli confermati. Sarà una stagione ricchissima, pronta ad entusiasmarci e a farci emozionare ma anche riflettere. L’informazione e l’intrattenimento saranno ancora all’ordine del giorno. Le novità, ci fa sapere Blogo tv, sembrano riguardare soprattutto i day time delle tre reti Rai, con programmi a sfondo giornalistico.

Certamente i programmi in prima serata garantiscono sempre un forte audience, con show e intrattenimento puro o con fiction talvolta anche internazionali che la Rai non smette di sfornare. Ma il day time è un momento altrettanto importante per la storia di una rete e di un canale. Informazione, professionalità, inchieste, diffusione di idee e aggiornamenti a livello mondiale conferiscono grande identità alla rete televisiva.

Partiamo con le conferme Rai: Unomattina in famiglia, ormai in onda dal 1989, quando ancora era trasmesso su Rai 2, continuerà ad andare in onda su Rai 1. Anche i conduttori, Monica Setta e Tiberio Timperi, sembrano essere confermati, ancora in bilico invece Ingrid Muccitelli Anche Linea Verde continuerà a tenerci compagnia di domenica a mezzogiorno e sempre di Domenica, non può mancare l’appuntamento con Mara Venier, l’ormai signora della domenica e zia d’Italia. C’è però una novità in vista per la stagione di Rai 1: Reazione a catena, condotto da Marco Liorni, questa volta si prolungherà per tutto il mese di settembre e di ottobre. Dunque l’Eredità di Flavio Insinna, per quanto confermata, partirà da Novembre.

E come potremmo fare a meno, per la prossima stagione Rai, di Amadeus? È ormai il conduttore dei record, dopo i suoi meravigliosi Festival Di Sanremo, lo rivedremo ancora alla conduzione dei Soliti Ignoti. Il programma infatti garantisce sempre il boom di ascolti. Il conduttore inoltre è già stato riconfermato anche per le prossime due edizioni del Festival. Conferme poi a pioggia anche per Storie italiane di Eleonora Daniele, E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e Vita in diretta di Alberto Matano. Rivedremo Marco Liorni anche in Italia sì.

Paola Perego e Simona Ventura faranno ancora coppia fissa in Rai, questa volta con un nuovo programma, sempre di domenica e sempre a mezzogiorno. Su Rai 2 arriva la conferma anche per I Fatti Vostri. Rai 3 ha confermato tutti i programmi veterani e che ormai hanno fatto la storia della rete: Agorà con Monica Giandotti, e poi ancora Geo, che torna sempre con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi e che andrà avanti fino alle 19.

Anche Tv Talk e Frontiere non ci abbandoneranno nel sabato pomeriggio della nuova stagione Rai. Ed infine, non possiamo rinunciare all’appuntamento fisso della domenica pomeriggio con Lucia Annunziata alla guida di “ In mezz’ora” e con Camila Razmovich al timone di Kilimangiaro. E voi che ne pensate? Vi piace il nuovo palinsesto? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto in Rai, A settembre Flavio Insinna sostituito dal famoso collega. Fan dell’Eredità distrutti, ecco chi è proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.