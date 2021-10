Terremoto in Rai, Addio all’Eredità. Batosta Flavio Insinna: “Grazie per questi anni pieni di amore”. Chi viene al suo posto

Proprio la più amata tra le professoresse dell’Eredità non sarà più presente nel programma e sarà sostituita da un altro personaggio. Scopriamo di chi si tratta. Il quiz di Flavio Insinna, L’Eredità, è appena cominciato e c’è già una grossa novità. Riguarda una nuova professoressa che affiancherà Ginevra Pisani. Si tratta di una ex concorrente al titolo di più bella d’Italia, miss Italia. Scopriamo chi è e chi andrà a sostituire.

La nuova professoressa dell’Eredità è l’ex Miss Italia Chef

A quanto pare una delle professoresse più amate non sarà presente in questa edizione dello show di Flavio Insinna. Stiamo parlando di Sara Arfaoui. Il suo addio al programma non è stato annunciato dal conduttore ma ci ha pensato lei stessa sui suoi social a comunicare a tutti che non farà più parte del programma. La, ormai ex, professoressa ha pubblicato un post sul suo canale Instagram, dove è seguita da ben 365mila followers e ha annunciato il suo addio all’Eredità attraverso questa frase: “Ragazzi vi saluto con un sorriso. Grazie per questi due anni pieni d’amore.”

Sembrano parole dalle quali emerge una certa commozione nel congedarsi dal programma, segno che l’Eredità è stata per lei un’esperienza forte. Si evince anche che probabilmente la professoressa è rimasta un po’ delusa per questo addio e forse non avrebbe voluto lasciare gli studi di Rai Uno. Probabilmente avrebbe voluto che in trasmissione qualcuno l’avesse salutata con più affetto annunciando in diretta il suo addio al programma, una netta bordata a Flavio Insinna che non si sarebbe comportato bene con lei.

Sara sarà senz’altro presto protagonista di nuove entusiasmanti esperienze e ha lasciato un ottimo ricordo a tutti i partecipanti e spettatori dello show di Insinna, che quanto pare adesso ha presentato la new entry. La professoressa che sostituirà Sara all’Eredità si chiama Samira Lui, è un ex’ concorrente di Miss Italia, ha partecipato al concorso nel 2017 ed ha guadagnato il terzo posto e il titolo di Miss Italia Chef.

Samira ha il fascino di due popolazioni diverse ed è davvero stupenda. Il padre infatti è di origine senegalese mentre la madre invece è italiana. la ex miss ha un incarnato ambrato e occhi e capelli castani, ed è bella proprio come le altre professoresse dell'Eredità. Le facciamo un grande in bocca al lupo per la nuova avventura su Rai Uno.