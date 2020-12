Terremoto in Rai, Alberto Matano lascia La Vita in diretta. Lo sfogo sui social, Fan increduli. Cos’è successo

Alberto Matano ha deciso di tornare in Calabria e di lasciare anche se per pochi giorni la conduzione de La Vita in diretta, prima che entrino in vigore le misure imposte la nuovo dpcm. A dare la notizia, il presentatore stesso, con un post sulla sua pagina social Instagram. Matano non è famoso per condividere la sua vita privata: le sue pagine social mostrano solo il suo lavoro e le amicizie che si creano in Rai. Invece stavolta ha deciso di regalare ai suoi followers delle foto che le ritraggono, probabilmente, nella sua terra natia. Probabilmente perché il giornalista non specifica la località in cui si trova, lo lascia solo intendere.

“Fuggire e tornare dopo tre mesi e in tre scatti” queste le parole che accompagnano le fotografie pubblicate da Alberto Matano sulla sua pagina Instagram, che lo ritraggono in mezzo a una strada vuota, intorno a se solo la campagna.. Un momento di relax, quindi, per il presentatore che quest’anno è stato da solo al timone de La Vita in diretta, raggiungendo ottimi traguardi. Ma adesso il programma pomeridiano di Rai 1 andrà in pausa per le vacanze di natale, il 24 e il 25 dicembre, così Matano sarà libero di passare la festività lontano dal piccolo schermo.

Alberto Matano col suo format ha sempre degli ottimi risultati, permettendo alla Rai di superare molto spesso Mediaset e il suo pomeriggio con Barbara D’Urso. Tra settembre e novembre 2020, la media degli ascolti de La Vita in Diretta è stata del 15,41% di share. Dopo il successo della puntata di venerdì, ha voluto ringraziare i telespettatori e in particolare i suoi follower sempre tramite Instagram, mostrando delle foto di lui impegnato a tenersi in forma su una cyclette:

“Pedalando, pedalando. Grazie a tutti per questo incredibile percorso insieme. Ieri record!” ha scritto Matano, e proprio dopo la puntata in questione sarebbe partito alla volta della sua amata Calabria. Avrà approfittato del week end libero per fare gli auguri di Natale alla famiglia e ai suoi cari, dato che sarà impossibile muoversi dalla regione durante la settimana festiva. Un breve pausa, Al suo posto, a partire dalle 18 della vigilia, la Rai ha deciso di trasmettere L’eredità condotta da Flavio Insinna, in anticipo rispetto al solito orario.

Infatti, alle 19:20 verrà trasmessa la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Un cambio di programma radicale per la rete, che ha sempre trasmesso la Messa per la mezzanotte, ma il Covid-19 non ha risparmiato la Chiesa Cattolica, che è costretta ad anticipare le funzioni per rispettare il coprifuoco delle 22 imposto dal Governo. Di conseguenza, sono slittate tutte le trasmissioni televisive. Prima di Insinna andrà invece in onda lo speciale dello Zecchino d'oro intitolato "L'Attesa", condotto dai bravissimi Cristina D'Avena e Paolo Belli direttamente dall'Antoniano di Bologna. E Alberto Matano con chi festeggerà?