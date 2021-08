Terremoto in Rai, Alberto Matano passa al serale. Ecco chi va alla Vita in diretta. Fan sotto choc

La Vita in Diretta potrebbe diventare anche serale, o almeno questo è quello che afferma TvBlog. La notizia non è ancora ufficiale, ma sembra che i vertici della Rai siano intenzionati a dare più spazio ad Alberto Matano e il suo programma. Suo, perché è con lui che la trasmissione cult è tornata alla vita. Nata con Michele Cucuzza, seguitissima ai tempi di Lamberto Sposini e Mara Venier, negli ultimi anni lo show non aveva avuto vita facile. Gli ascolti non erano costanti e non si avvicinavano neanche a quelli della concorrente Mediaset, che in quella fascia oraria la faceva da padrona.

Poi, è arrivata la conduzione unica di Alberto Matano che ha completamente risollevato La Vita in Diretta. Il giornalista è riuscito, col tempo, ad appassionare i telespettatori che sono aumentati esponenzialmente. Fino a sbaragliare la concorrenza e diventare leader di quell’orario, che per la Rai era stato sempre difficile da gestire. Una vittoria non indifferente per l’uomo che era solo il mezzobusto del Tg1. La rete di Stato si è affidata completamente a lui e sembra che per la stagione che sta per cominciare saranno molte le sorprese che lo riguardano.

Sicuramente Alberto Matano riprenderà la conduzione di La Vita in Diretta. La novità però consiste nell’idea di espandere la trasmissione anche ad una seconda serata settimanale. Si tratterebbe di una versione serale che potrebbe andare in onda il lunedì. Negli ultimi due anni abbiamo visto il presentatore trattare temi di attualità con una empatia sempre maggiore. Proprio in questo modo si è ingraziato il pubblico, che in lui rivede sensibilità e umanità, oltre che professionalità. L’uomo è diventato così il legante perfetto tra l’italiano e l’informazione.

Perché non aumentare i temi trattati? Sono moltissime le persone che non si avvicinano al mondo della politica, perché ne comprendono poco o perché il dibattito risulta spesso noioso. Alberto Matano potrebbe essere la giusta persona per avvicinare questa fetta di popolazione all’argomento così delicato e sempre attuale. Quest’anno ne vedremo di movimenti da questo punto di vista, e sapere che a spiegarceli sarà un conduttore da noi amato potrebbe anche incuriosire maggiormente. Per il momento, però, la notizia non è ancora ufficiale.

L’obiettivo è quello di parlare di argomenti della politica italiana in forma leggera. Non solo, la trasmissione non dovrebbe trattare esclusivamente di politica. Ad Alberto Matano spetterebbe il compito di realizzare una sorta di crossover tra il mondo politico e la vita di tutti i giorni. Aiutando così gli italiani a comprendere come un semplice voto abbia il potere di influenzare la loro quotidianità in meglio o in peggio. Se la decisione venisse confermata, la trasmissione potrebbe andare in onda già negli ultimi mesi del 2021. Sperando di metterci alle spalle un altro anno difficile da digerire.

Ma non sarebbe l’unica novità. A quanto pare la Rai starebbe pensando anche di affiancare nuovamente Alberto Matano alla conduzione de La Vita in diretta. Al momento non c’è ancora un nome che andrebbe quindi a sostituire la Cuccarini anche se il volto più plausibile sarebbe quello di Roberta Capua che è riuscita a prendere egregiamente il posto di Matano alla conduzione di Estate in diretta. La stessa Capua ha confermato che accetterebbe volentieri tale ruolo

