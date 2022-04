Terremoto in Rai, Amadeus lascia il suo programma. Ufficiale: “Alla conduzione una donna. ecco chi”. Fan distrutti

Torna Affari Tuoi e sostituisce I Soliti Ignoti di Amadeus. Ancora non si è certi su chi sarà il nuovo conduttore a sostituire il gioco delle identità e dei mestieri ma alcuni voci in rai dicono che potrebbe essere lo stesso Amadeus a condurre anche il nuovo format. E’ davidemaggio.it ad annunciare la novità: se RaiUno dovesse confermare il noto format in access prime time, ci sarebbero delle modifiche per rinnovare la formula.

Ma Amadeus non sarebbe solo. A condurre insieme a lui ci sarebbe una donna, ovvero Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore e volto tv Rai. “La showgirl ha affiancato il marito nella puntata zero e la sua presenza rispecchierebbe la nuova veste “familiare” di Affari Tuoi. Giovanna e Amadeus tornerebbero così a lavorare fianco a fianco dopo i fasti de L’Eredità, il quiz galeotto che li ha fatti incontrare“, si legge sul sito di Maggio.

Soliti Ignoti di Amadeus va quindi in pensione? Sono state molte le proteste al proposito e alcuni telespettatori hanno commentato la notizia con: “Ma che senso ha?”. Ci sono programmi in grado di entrare nelle case degli italiani e di stabilirvisi in pianta stabile tanto che, quando si parla della loro dismissione, sono in molti a non accettarlo e a lamentarsi negli spazio loro concessi dai social e dalle riviste del settore.

E’ quello che è successo a Rossana da Viterbo. La donna, infatti, si è rivolta ad Alessandro Cecchi Paone, sfruttando la rubrica dal titolo ‘La Posta’ che quest’ultimo tiene sul settimanale Nuovo Tv, per lasciarsi andare ad uno sfogo che riguarda la possibile scomparsa di Soliti Ignoti di Amadeus. Queste le sue parole: Ho letto che da gennaio Amadeus condurrà la nuova versione di Affari Tuoi: quindi Soliti Ignoti va in pensione. Mi spiega che senso ha? Io amo questo programma, lo seguo da sempre e, come me, milioni di persone.

Alessandro Cecchi Paone risponde allo spettatore deluso per il futuro di Soliti Ignoti: “Affari Tuoi riscuoterebbe successo”

E’ bastata la semplice ipotesi della dismissione di Soliti Ignoti di Amadeus per mandare su tutte le furie la spettatrice Rossana da Viterbo. Alessandro Cecchi Paone, però, nella rubrica a sua cura su Nuovo Tv, ha ricordato alla donna l’importanza delle motivazioni che di solito stanno dietro ad una scelta del genere: Certe decisioni vengono prese non soltanto sulla base degli ascolti, ma anche dal gradimento del pubblico per una opzione o per l’altra. Affari Tuoi è stato un programma molto amato e il suo ritorno riscuoterebbe un certo successo soprattutto perchè alla conduzione resterebbe Amadeus.

Soliti Ignoti va in pensione? Alessandro Cecchi Paone commenta: “Non saprei dire il perché della scelta”

Non molto tempo fa, Amadeus aveva raccontato un retroscena agghiacciante di Soliti Ignoti. Il programma, come già anticipato, potrebbe andare in pensione e Alessandro Cecchi Paone commenta rispondendo alla spettatrice delusa: “Non saprei dirle perché sia stata fatta questa scelta”. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

