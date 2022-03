Terremoto in Rai, Amadeus raddoppia e ruba il programma ad Insinna. Fan sotto choc, ecco cos’è successo

Per Amadeus è un periodo d’oro e adesso l’appuntamento che lo vede protagonista il sabato sera raddoppia. L’uomo infatti non presenterà soltanto la prima serata con I soliti ignoti, ma anche il pre serata con Affari tuoi. Due quiz game storici della Rai che sono stati entrambi affidati alle sue mani. Ma vediamo meglio di cosa trattano. In Affari tuoi il gioco consiste nell’individuare la scatola contenente il premio più elevato, generalmente di 500 000 €, selezionandola casualmente da un gruppo iniziale di 20 scatole di cui non si conosce il contenuto. La scatola deve essere individuata eliminando via via tutte le altre.

Si parte con 20 giocatori, ognuno rappresentante di una regione italiana, in possesso ognuno di una scatola, il cosiddetto “pacco”, il cui contenuto è segreto, chiuso da uno spago fissato con un sigillo in ceralacca rossa. Il giocatore prescelto come concorrente, che possiede a sua volta un “pacco” di cui non conosce il contenuto, dovrà scegliere di volta in volta quale pacco eliminare: a quel punto, il contenuto del pacco prescelto verrà rivelato ed escluso dalle possibilità di vincita. Negli ultimi anni il programma veniva condotto da Flavio Insinna, ma adesso la presentazione è affidata ad Amadeus.

C’è poi I soliti ignoti, il cui scopo del gioco è quello di abbinare otto identità, professionali o di fama, agli otto personaggi che si presentano uno alla volta di fronte al concorrente. Ogni personaggio misterioso è munito di un “passaporto” contenente il rispettivo valore in denaro. Il personaggio misterioso risponde in modo affermativo/negativo a seconda che l’abbinamento che il concorrente gli ha attribuito sia esatto/errato. Oggi il gioco va in onda il sabato sera in prima serata su Rai 1, e Amadeus ospita in studio famiglie famose, in particolare quelle di alcuni personaggi che hanno preso parte al suo Sanremo.

Se l’abbinamento è esatto, il concorrente vince il valore del “passaporto” del personaggio, che va a sommarsi alle vincite precedenti; qualora invece l’abbinamento sia errato, il concorrente perde la possibilità di aggiudicarsi la somma e il personaggio resta a disposizione per svelare alla fine del gioco la sua identità. Il montepremi di I soliti ignoti con i personaggi famosi è devoluto in beneficenza. Amadeus quindi, per la prima serata della Rai, si appresta ad uscire da uno studio ed entrare immediatamente in un altro studio. Un doppio appuntamento per il presentatore all’apice della sua carriera.

A svelare la notizia è stato un ragazzo del pubblico di Affari tuoi, che lo ha scritto sui social network: “Stanno registrando dei lanci per Affari tuoi in access e I soliti ignoti in prima serata. Amadeus sta provando l’uscita dallo studio di Affari Tuoi per entrare in quello dei Soliti ignoti e poi ha detto: ‘Vi ricordate che bello quando sono apparso nella Suzuki in piazza Bra direttamente dallo studio dei Soliti ignoti? Amandolo’”. La Rai vuole puntare sempre più sull’uomo, che è stato riconfermato anche per la conduzione del Festival di Sanremo 2023 e 2024. Un risultato che neanche Pippo Baudo aveva ottenuto.

