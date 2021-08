Terremoto in Rai, Antonella Clerici fatta fuori, lei sbotta: “Ho un nuovo progetto, ecco cosa farò e chi prenderà il mio posto”

Antonella Clerici è reduce di un anno di importanti successi ed è pronta a ripetersi per la nuova stagione che sta iniziando. Dopo la delusione di La Prova del Cuoco, che le venne tolto per essere affidato ad Elisa Isoardi, la bella bionda della Rai si è presa la sua rivincita. Il nuovo daytime E’ sempre mezzogiorno ha avuto un boom di ascolti inaspettato.

Ed è proprio grazie a questa trasmissione che ha ritrovato la sua grinta e gli ingredienti perfetti per entrare nel cuore dei telespettatori: allegria, simpatia, semplicità. Il segreto lo ha rivelato in una recente intervista. “Una cosa è essere famosi, un’altra è essere amati. Si crea empatia con le persone, un rapporto di grande affetto vero. Avere un programma quotidiano è quello che ti porta quel tipo di rapporto”.

Solo una trasmissione che va in onda tutti i giorni può diventare una reale compagnia per il pubblico, sempre più affezionato. Ma Antonella Clerici ha anche ammesso di non poter prendere questo impegno per molto tempo: “Non posso andare avanti per sempre a fare un quotidiano, ci vuole qualcuno che lo faccia al posto nostro, magari di nuova leva”. Una ammissione che ha lasciato di stucco i suoi fan e che fa presagire che questa potrebbe essere l’ultima edizione giornaliera per la Clerici

Era infatti stata lei a lasciare La prova del cuoco proprio perchè troppo stanca di un daytime, salvo poi ripensarci. Con l’età che avanza diventa sicuramente più difficile lavorare tutti i giorni e spostarsi negli studi televisivi. Ma Antonella Clerici conta di proseguire la sua carriera nel mondo del piccolo schermo ancora per molto tempo, facendo anche nuovi progetti. “Mi piacerebbe fare un programma di interviste a persone non famose ma che sono entrate nella nostra storia, magari cambiandola. Penso per esempio alla mamma di Alfredino Rampi, oppure a vittime di sequestri. Vorrei ascoltare le loro storie di vita. Magari girarle in un giardino, un luogo lieve” ha spiegato a La Stampa.

Per il momento, si concentra sul successo che l’ha incoronata come reginetta del sabato sera insieme a Milly Carlucci e al suo Ballando con le Stelle: The Voice Senior. La trasmissione sonora ha conquistato critica e pubblico, che attende con entusiasmo la nuova stagione. L’anno scorso abbiamo visto insieme ad Antonella Clerici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Albano e sua figlia Jasmine nelle vesti di coach e giudici. A vincere l’edizione, Erminio Sinni, che già conoscevamo per il suo grande successo E tu sopra di me, successo che purtroppo non aveva avuto seguito.

Quest’anno ci saranno dei grandi cambiamenti. Fatti fuori Albano e Jasmine Carrisi, ci sarà un grande ingresso a The Voice Senior: Orietta Berti, diventata il personaggio dell’anno grazie alla sua partecipazione a un Festival di Sanremo tutto giovanile e innovativo e grazie a Mille, il singolo fatto insieme a Fedez e Achille Lauro che ancora oggi si trova in cima a tutte le classifiche. Antonella Clerici non vede l’ora di riprendere in mano il timone dello show e raddoppiare il successo ottenuto l’anno scorso. Con il suo sorriso e la sua squadra, siamo certi che ci riuscirà.

