Terremoto in Rai, Arriva lo Stop alla Vita in diretta. Ecco perchè chiudono solo il programma di Matano. L’annuncio choc

La vita in diretta oggi, venerdì 25 marzo, non andrà in onda ad annunciarlo è stato il conduttore Alberto Matano in chiusura di trasmissione. Oggi infatti il programma di informazione e intrattenimento del pomeriggio di Rai1 non va in onda per cedere la linea allo Speciale del Tg1 sul Papa che celebrerà una speciale messa per la guerra in Ucraina.

Alberto Matano nel dettaglio ha annunciato nella puntata di ieri: “Domani non siamo in onda perché c’è un importante appuntamento con Papa Francesco quindi faccio un annuncio serio.” Dunque salta la puntata di oggi, 25 marzo, de La vita in diretta.

La vita in diretta salta la puntata per il Papa: Alberto Matano torna in onda lunedì

I tragici fatti dell’Ucraina hanno sconvolto tutti ed anche il Papa in queste settimane ha fatto tutto ciò che in suo potere per far sentire la sua voce contro la guerra. Oggi nella Basilica di San Pietro Papa Francesco celebrerà una speciale messa per la Consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Tale evento verrà seguito dallo Speciale del Tg 1 e dunque oggi, venerdì 25 marzo salta la puntata de La vita in diretta.

Alberto Matano (che ieri ha rivelato di non volersi dilungare sulla malattia di Fedez) e la sua trasmissione torneranno in onda lunedì prossimo, 28 marzo. Il pomeriggio di Rai1 non dovrebbe comunque subire altre variazioni, quindi sarà solo La Vita in diretta ad essere chiusa per questo evento così importante. Dopo la rivelazione del terzo segreto di Fatima, Il papa ha deciso di consacrare la Russia alla Madonna, un gesto che proprio Ella avrebbe chiesto ai pastorelli per evitare la guerra mondiale.

Alberto Matano non va in onda con La vita in diretta: invariata la messa in onda degli altri programmi

Al di là de La vita in diretta che non va in onda, per il resto il pomeriggio di Rai1 rimarrà invariato. Nell’ordine andranno in onda Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, la soap Il paradiso delle signore e poi lo Speciale del Tg1 su Papa Francesco ed infine L’eredità di Flavio Insinna.

