Terremoto in Rai, Arriva lo stop improvviso ad Antonella Clerici. La Tragedia ha colpito anche lei. Cosa succede

In casa Rai Antonella ha guadagnato anche la fiducia dell’emittente pubblica, che ormai da anni ha puntato su di lei rendendola proprio uno dei volti più importanti. Il tutto grazie ad un carisma, quello della Clerici, che in questi anni è emerso tante volte. Cosi Antonella ha dimostrato il suo carattere anche quando ha deciso, qualche tempo fa, di prendersi del tempo dal suo lavoro, restando in disparte per stare vicino alla sua famiglia. Mettere i valori al primo posto, un qualcosa che non si vede spesso soprattutto in un contesto cosi particolare come il mondo dello dello spettacolo. Nel caso di Antonella il messaggio è stato forte e chiaro, colto con convinzione dai suoi fan cosi affezionati.

Ma la Clerici, dopo qualche mese di stop, è tornata alla ribalta proprio con il programma ‘E’ sempre mezzogiorno’, dopo anni che l’hanno vista alla guida di un altro format che ha fatto la storia della televisione come ‘La prova del cuoco’. La possibilità di reinventarsi, la capacità di cogliere ogni occasione, dimostrando di essere assolutamente in grado di restare saldamente sulla cresta dell’onda. Insomma, è proprio la personalità di Antonella che negli hanno ha fatto colpo nel pubblico.

Antonella Clerici, programma ‘rimandato’ ed annuncio social

In questi giorni l’attenzione mediatica è quasi totalmente rivolta a quanto sta succedendo in Ucraina. L’invasione della Russia ha sconvolto tutta l’Europa, e cosi il racconto di quanto sta accadendo in quelle zone ha preso il sopravvento su tutti gli altri argomenti che solitamente animano i palinsesti televisivi. Una Tragedia davvero che sta scuotendo le coscienze di tutto il mondo. Stavolta, a farne le spese, è stata proprio Antonella Clerici.

La conduttrice, come spesso succede, tiene sempre aggiornati i suoi fan attraverso il proprio profilo Instagram, ed anche in questo caso ha comunicato un’importante notizia ai suoi follower: “Oggi andremo in onda più tardi, intorno alle 12.25, al termine del dibattito parlamentare sugli sviluppi del conflitto”. Insomma, la Clerici momentaneamente “messa alla porta” per dare spazio all’argomento che sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo. Stando ai palinsesti comunque sarà possibile che il programma di Antonella venga sospeso anche in altre occasioni per dare spazio ai venti di guerra, con grande rammarico di tutti i fan.

Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM