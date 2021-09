Terremoto in Rai, Arriva un nuovo doc. Marco Bocci sostituisce Luca Argentero. Cosa succede

Arriva in Rai un nuovo doc interpretato da Marco Bocci e la rete promette che non farà rimpiangere Luca Argentero. Ecco la trama della nuova fiction. Al via oggi 23 settembre la nuova fiction che dal melodramma si trasforma in crime. La trama di Fino all’ultimo battito è a sfondo medical, con protagonista Marco Bocci accompagnato da un nutrito cast.

La storia si trasforma, e sfiora le tinte crime quando il dottor Diego Mancini, brillante cardiochirurgo dalla carriera promettente, per salvare suo figlio Paolo (Giovanni Carone) avuto dalla compagna Elena interpretata da Violante Placido e affetto da una rara cardiopatia, accetta un compromesso pericoloso che lo porta a diventare il medico di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante. Questo ‘sodalizio minaccioso’ recherà segreti e menzogne che metteranno a repentaglio la famiglia del protagonista.

A complicare i rapporti con la compagna sarà Rosa Clemente che vedrà il volto di Bianca Guaccero, una donna in bilico tra il bene e il male. La sua presenza rischierà di distruggere l’amore tra Diego Mancini ed Elena. Tra i volti noti del cast vi è anche quello di Loretta Goggi. La showgirl in Fino all’ultimo battito veste i panni della madre di Elena. Un ruolo minore; ma come lei stessa ha dichiarato durante la conferenza stampa della serie tv, la regia di Cinzia Th Torrini rende protagonisti anche i personaggi che non lo sono.

Fino all’ultimo respiro, Marco Bocci: “Forse per amore avrei fatto la stessa scelta”

La serie televisiva prodotta da Luca Barbareschi con RaiFiction è stata girata in Puglia quasi un anno fa. Il prodotto televisivo in sei episodi vedrà come protagonista Marco Bocci; il quale nel film diventerà il medico personale di un boss, scarcerato per problemi di salute. Tradirà l’etica e il giuramento di Ippocrate per salvare la vita del figlio: “Diego parte in un modo, si sente un eroe, è bravo, orgoglioso, pieno di sé, e piano piano si trasforma, fa una cosa terribile, è si ritrova in un meccanismo più grande di lui che non riesce a controllare fino a mettere a rischio la sua famiglia intera; dice l’attore.

Da padre Marco Bocci si è interessato al ruolo del suo personaggio, e si è posto alcune domande al quale dà una chiara risposta laddove il lato umano viene ben evidenziato: “Mi sono chiesto cosa avrei fatto al suo posto – spiega l’interprete – forse per amore avrei fatto la stessa scelta, poi la metti in discussione nel momento i cui capisci i danni che subiscono gli altri”.

