Terremoto in Rai, Cancellata la famosa Fiction all’improvviso. Lino Guanciale distrutto. Chi prende il suo posto

Colpo di scena in casa Rai per il settore fiction. Dopo gli ultimi successi di Doc-Nelle tue mani 2 e Lea un nuovo giorno le nuove fiction Rai non stanno andando bene. In particolare si tratta di Vostro Onore con Stefano Accorsi e di Noi con Lino Guanciale. E’ in particolare quest’ultima ad aver lasciato stupore per i risultati ottenuti. Così, con la seconda puntata ancora in netto calo, la Rai corre ai ripari.

Com’è noto da lunedì 28 marzo era prevista Sopravvissuti con Lino Guanciale, già annunciata dai tempi del Festival di Sanremo. Tuttavia la nuova serie Rai non andrà più in onda in questa stagione televisiva. Ad annunciarlo è la seguitissima pagina Fiction e Serie Tv su Facebook. Al posto di Sopravvissuti arriva Nero a metà 3 da lunedì 4 aprile, amatissima serie con Claudio Amendola.

La fiction Noi con Lino Guanciale non convince: cos’è successo al remake di This is us?

Doveva essere quasi una serie evento quella di Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, con l’originale che è un vero successo mondiale. Invece la seconda puntata di Noi, così come la prima, si è stabilizzata al di sotto dei 4 milioni di telespettatori. Numeri rari per le fiction Rai che solitamente ottengono ascolti da record.

Addirittura gli ascolti della seconda puntata di Noi hanno visto la serie calare al 17% con una media di 3.690.000 telespettatori. Eppure la storia funziona, è in grado di emozionare e fa da specchio a tante famiglie. Forse, semplicemente, i remake non stanno funzionando e le serie originali di successo andrebbero lasciate uniche?

Nero a metà 3 arriva su Rai 1: Claudio Amendola risolleverà gli ascolti?

La notizia farà sicuramente felici i fan della fortunata serie: Nero a metà 3 sta arrivando! La terza stagione della fiction porterà con sé la certezza delle indagini di Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) ma anche tante grandi novità! Dal 4 aprile torneranno anche Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) e Alba Guerrieri (Rosa Diletta Rossi), la figlia di Carlo.

