Terremoto in Rai, Dagospia lancia la Bomba: Stefano de Martino fatto fuori, chiude Made in Sud. Ecco perchè la Rai non lo vuole più. Motivo assurdo, Fan increduli

La trasmissione Rai Made in Sud non andrà in onda per tutto il 2021. Ogni anno siamo stati abituati a guardare i comici italiani durante la primavera. Nel 2020 invece, a causa della pandemia di Covid-19, lo show comico è stato trasmesso durante l’estate. Per l’anno nuovo però, non è previsto in nessuna delle due stagione e neanche in autunno. A comunicare la notizia sono stati i siti TvBlog e Dagospia, senza però specificarne il motivo. In molti potrebbero pensare che la decisione sia stata presa sempre a causa del coronavirus che ha avuto un ruolo importante nei palinsesti di tutte le reti, pubbliche e non.

Moltissimi programmi sono stati arrestati a causa di problemi con il virus in circolo. A volte la trasmissione richiedeva la presenza di troppe persone, rendendo incredibilmente costosa la gestione delle norme anti contagio, tra tamponi e quarantene obbligate. Altre volte a contrarre la malattia era il protagonista principale dello show, costringendo quest’ultimo a una pausa o alla messa in onda di puntate registrate. Insomma, come per tutti gli italiani, anche per la Rai non è stato un anno semplice, pieno di cambi di programma, interruzioni improvvise e altrettante riprese.

Ma non è questo il caso di Made in Sud. Stando a quanto dicono le voci, la Rai ha semplicemente deciso di congelare la trasmissione per lasciare spazio a programmi nuovi e più freschi, come lo show La Caserma. Secondo Roberto D’Agostino ci sarebbe anche dell’altro: “A Napoli gira voce che lo stop al titolo comico in onda sulla seconda rete non sarebbe dovuto solo a motivi di palinsesto. Di cosa si tratta?” ha scritto sul suo portale. Per il momento i due conduttori, Stefano de Martino e Fatima Trotta, non si sono ancora pronunciati in merito e la questione rimane un mistero.

Sicuramente una brutta notizia per i giovani e talentuosi protagonisti dello show comico, ma l’ex marito di Belen Rodriguez ha davanti a se una carriera tutta in salita e non si ferma di certo. Attualmente è infatti impegnato con un altro programma di Rai 2, Stasera tutto è possibile. La trasmissione è nata con Amadeus ma per il 2021 viene lasciata completamente nelle mani di Stefano De Martino che si sta rivelando uno show man di tutto rispetto. La messa in onda è prevista per gennaio e non vediamo l’ora di vedere come se la cava da solo nel ruolo di padrone di casa.

A causa di questa nuova avventura con la Rai, il ballerino partenopeo si divide tra Napoli e Milano. Stasera tutto è possibile si registra infatti negli studi campani, mentre Stefano De Martino vive a Milano, la stessa città della ex moglie Belen Rodriguez e del loro figlio Santiago. Stefano è un padre molto premuroso e presente e non potrebbe mai lasciare definitivamente la Lombardia in favore della sua terra natia. Per quanto riguarda la sua collega a Made in Sud, Fatima Trotta, per lei inizia un periodo di pausa. “Purtroppo non tutti gli artisti lavorano in questo periodo ma ci rifaremo” ha commentato.

