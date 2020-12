terremoto-in-rai,-famoso-conduttore-lascia-la-rai,-lui-sbotta-sui-social:-“costretto-ad-andarmene,-mi-hanno-preso-di-mira,-ecco-che-m-i-hanno-fatto”

Andrea Di Carlo lascia la Rai. Il conduttore rai e autore di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, ha dato la notizia con un post su Instagram, per poi rilasciare un’intervista a Blogo e spiegare meglio i motivi della sua decisione. I rapporti col direttore del canale, Stefano Colella, e con la conduttrice della trasmissione, Serena Bortone, sarebbero dei migliori e quindi non hanno rappresentato il motivo dell’abbandono. Ma Di Carlo di continuare con la produzione non ne vuole sapere e ha affermato che la sua nuova attività sarà quella di procuratore di personaggi famosi.

“Farò casting televisivi. Proporrò e finalizzerò casting televisivi, lo farò da libero professionista. Ogni mattina su Tv8? Non compaio nei titoli di coda, non ho motivi per dire che lavoro in quel programma. Farò delle consulenze. La Rai? Se mi chiamerà continuerò a lavorarci, con un ruolo diverso, quello da procuratore.” Il reale motivo della sua scelta sarebbero dei continui attacchi da parte della Vigilanza Rai in merito alla questione dei conflitti d’interesse. Di Carlo era stato infatti accusato di inserire nella sua trasmissione solo personaggi da lui “raccomandati” e ai quali ha fatto da agente.

“Oggi ho deciso mia sponte di risolvere il mio contratto con la Rai per via delle pressioni dall’esterno. L’attenzione spasmodica nei miei confronti, che sono l’ultima ruota del carro, da parte della Commissione di Vigilanza Rai mi fa sorridere. Sono attacchi pretestuosi. Sono stato preso di mira, ora esco fuori da questo circo così potrò giocare ad armi pari. Fuori dalla Rai mi sento più libero di difendermi nelle sedi opportune.” Storia terminata quindi, quella di Andrea Di Carlo alla Rai, Il produttore adesso si dedicherà solo ai suoi personaggi e ai loro impegni lavorativi.

A finire nel mirino, negli ultimi giorni, anche una frase che il volto Rai ha scritto sulla sua pagina Facebook, “un critico televisivo che non ha mai fatto un mezzo programma tv equivale ad un gay che parla di figa. Ciao”. Così aveva scritto Andrea Di Carlo sempre per difendersi dalle accuse che gli sono piombate addosso. Ecco cosa ha detto in merito a Blogo: “Ma quella è la mia pagina privata di Facebook. Il post era pubblico? Vero, ma io non sono un personaggio pubblico e scrivo quello che mi pare sul suo Facebook. Chiunque mi conosce, sa che io scrivo le cose in maniera colorita.”

All’accusa sulle parole utilizzate, Andrea Di Carlo risponde che non volevano essere sessiste, ma servivano solo da paragone: “Le parole ‘gay’ e ‘figa’ non sono parole sessiste, ho fatto una battuta riferita ad un sedicente critico televisivo che aveva fatto una allusione alla mia vita privata. Ero arrabbiato, ho tre bambini e non ho mai nascosto la mia identità sessuale, io mi innamoro delle persone, non del genere.” Così la Rai, che in questo periodo è sommersa dalle polemiche, perde un produttore, ma ad Oggi è un altro giorno probabilmente cominceremo a vedere un riciclo di personaggi differente.

