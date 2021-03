Terremoto in Rai, Flavio Insinna lascia l’Eredità. Ecco chi lo fa fuori. Fan increduli: “E’ più bravo lui”. Cos’è successo

Flavio Insinna sta per lasciare la Rai e L’Eredità, il game show in cui 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere. Dopo una breve parentesi in cui al timone della trasmissione c’è stato Carlo Conti, è dalla prematura morte di Fabrizio Frizzi che il conduttore è diventato il padrone di casa nella prima serata di Rai 1, dividendo nettamente il parere dei telespettatori.

C’è chi lo ama, ma gran parte dei fans di L’Eredità non riescono ad accettarlo e sul Web circolano tantissime lamentele. Non hanno aiutato le gaffe che Flavio Insinna ha fatto nei vari fuori onda. Più di una volta delle sue battute poco felici sono state riprese dal pubblico presente in studio, che ha poi deciso di condividerle tramite i canali social. Alcune sue considerazioni sono finite persino a Striscia la Notizia. Una situazione spiacevole che ha spiazzato i vertici di Viale Mazzini e le persone affezionate al game show. Oggi in molti richiedono la sua sostituzione e potrebbe essere giunto il momento che la Rai prenda una decisione come dicono alcune voci di corridoio i certici starebbero pensando di sostituirlo nella prossima edizione del game show.

E chi potrebbe prendere il suo posto? A far insospettire la ricomparsa sulla rete di un noto e amatissimo presentatore. Stiamo parlando di Claudio Lippi, che è ritornato sul piccolo schermo e soprattutto nel mondo Rai come ospite dell’ultima puntata di TvTalk. Subito sono piovuti commenti in suo favore e il pubblico non ha nascosto il desiderio di vederlo condurre un gioco a quiz, magari proprio quello di Flavio Insinna: “Io a Lippi avrei fatto condurre L’Eredità, mi sembra più adatto, rispetto Insinna” questa è solo una delle moltissime considerazioni in merito.

Voce di popolo voce di Dio, si dice, ma la Rai ascolterà il parere dei suoi affezionati? Intanto ricordiamo qualcuna delle gaffe fatte da Flavio Insinna che gli hanno fatto meritare tutta questa antipatia. Nel famoso fuori onda il presentatore si è lamentato della scelta dei concorrenti. A detta sua erano tutti senza carattere e non adatti allo spettacolo. Si è quindi rivolto con parole poco eleganti sia nei confronti dei produttori che dei concorrenti stessi, che osservavano allibiti e impotenti il suo sfogo. Un’altra bufera scoppiò quando il presentatore difese la caccia.

Siamo nell'epoca del politicamente corretto e le varie categorie difendono i propri diritti e i valori in cui credono. Così, quando Flavio Lippi ha dichiarato sulla Rai, la rete di Stato, che la caccia è semplicemente uno sport, gli animalisti si sono ribellati. In quell'occasione L'Eredità ha rischiato di perdere milioni di utenti che hanno minacciato di non seguire più il game show. Al contempo, furono molti i personaggi famosi a correre in soccorso del presentatore. Nonostante sia un personaggio di rilievo che dovrebbe pesare le sue parole, è evidente che non voleva arrecar danno ma esprimere un suo parere condiviso da molti.

L’articolo Terremoto in Rai, Flavio Insinna lascia l’Eredità. Ecco chi lo fa fuori. Fan increduli: “E’ più bravo lui”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.