terremoto-in-rai,-fuori-alberto-matano-da-la-vita-in-diretta:-ecco-chi-lo-sostituisce.-fan-in-rivolta,-la-bomba-di-dagospia

Le vacanze meritate di Alberto Matano dovranno aspettare fino alla fine di giugno. E’ stata spostata la data della fine di La vita in diretta, come l’anno scorso. Al suo posto, come sempre, ci sarà lo stesso contenitore in versione estiva, con altri presentatori. La conduzione unica del giornalista è risultata essere vincente, registrando ascolti molto alti che spesso hanno battuto la spietata concorrenza Mediaset, quella di Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5. Sembra che in Rai tutti lo adorino, tutti lo invitano nelle loro trasmissioni e anche Loredana Bertè ha voluto averlo al suo fianco nella serata a lei dedicata.

Sarà difficile per i presentatori di La Vita in Diretta Estate il paragone col padrone di casa. Nonostante questo, sembra ci sia un perfetto candidato. A lanciare la notizia è Dagospia. Secondo il famoso portale di Roberto D’Agostino, a prendere il posto di Alberto Matano durante la sua pausa estiva sarà Roberto Poletti, già conduttore in passato di Uno Mattina e Uno Mattina Estate. Oggi Poletti è già a suo agio nel contenitore del famoso giornalista, anche perché è opinionista in pianta stabile. La versione estiva però subirà qualche cambiamento di orario.

Io e Te non continuerà durante la bella stagione, ma si fermerà completamente per poi riprendere solo a settembre. La Vita in Diretta Estate, dunque, potrebbe dividersi in due: la prima parte alle 14:00, al posto di Pierluigi Diaco; la seconda parte alle 17:00, come di consueto. Contenitore unico con volti diversi ma soprattutto per evitare costi maggiori. Mentre Alberto Matano sarà con tutta probabilità sostituito da Roberto Poletti, chi saranno i presentatori che porteranno avanti la Rai durante le vacanze? Per Uno Mattina Estate si parla di Giorgia Cardinaletti.

Per quanto riguarda il preserale, invece, ci sarà Reazione a Catena con Marco Liorni, che lo ha confermato. Alberto Matano, intanto, si prende una pausa ma deve stare attento perché si dice ci sia chi vorrebbe il suo posto in pianta stabile. Difatti Francesco Giorgino sembra puntare alla prossima edizione de La vita in diretta. L’uomo, a quanto pare, vorrebbe condurre il programma al posto di Alberto Matano: “Pare abbia messo nel mirino un titolo molto forte: La vita in diretta, ora condotta da Alberto Matano…” L’attuale direttore di Rai 1 ha già preso diverse volte il posto di Matano nella programmazione Rai per degli speciali di politica che però non hanno avuto lo stesso successo in termini di share.

Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip pubblicata sull'ultimo numero del settimanale Oggi, dopo aver rivelato che Francesco Giorgino pare voglia condurre la prossima edizione de La vita in diretta al posto di Alberto Matano, ha anche svelato un'altra indiscrezione. Difatti Francesco Giorgino, dopo aver condotto degli speciali politici nel pomeriggio di Rai1, pare ci abbia preso gusto, tanto da volere un programma tutto suo nella medesima fascia oraria. Per tale ragione avrebbe messo gli occhi addosso a La vita in diretta di Alberto Matano: "Si sussurra che il noto mezzobusto sognerebbe un programma nel daytime di Rai per la prossima stagione televisiva…"

