Terremoto in Rai: “Hanno deciso di farmi fuori”. Non ci sarà più questa estate alla Vita in diretta. Fan distrutti

L’estate è ormai alle porte e la Rai inizia a rivelare qualcosa sulla prossima programmazione della stagione. Roberta Capua sembra riconfermarsi protagonista estiva, mentre la sorte di Massimiliano Ossini è ancora incerta. Scopriamo cosa sta accadendo.

Tvblog ha spoilerato la programmazione e parte dei volti della stagione televisiva estiva 2022. Parliamo soprattutto di Rai 1. Quello che è certo è che alcuni dei veterani della rete rimarranno a farci compagnia anche in estate, fino a settembre. Due tra questi volti saranno sicuramente Roberta Capua e Massimiliano Ossini. Anche se va detto che per quanto riguarda il secondo, non vi è ancora certezza assoluta.

Roberta Capua è ormai uno dei volti affermati di Rai1. Dopo un breve periodo di pausa, proprio a inizio 2022 ha intrapreso un entusiasmante percorso in prima serata. Parliamo naturalmente del Primafestival, di cui è stata protagonista insieme a Paola di Benedetto e Ciro Priello. Per la Capua, lavorare per il festival di Sanremo è stata una ciliegina sulla torta per la sua già consolidata carriera. Avremo modo di apprezzarla ancora durante questa estate, alla guida del programma “Estate in diretta”. Ma non sarebbe la prima volta. Già lo scorso anno la conduttrice, in compagnia di Gianluca Semprini ha portato il programma a registrare grandi ascolti.

Se “Estate in diretta” sembra giá essere solidamente confermato nel palinsesto, non si può dire lo stesso per la sorte del mattino di Rai 1. Unomattina, infatti, è ancora in fase si costruzione. Manca l’elemento principale: il conduttore. Pare che siano stati aperti dei casting e che il favorito possa essere Massimiliano Ossini. Il suo sarebbe un graditissimo ritorno. Aveva infatti già condotto il programma durante il 2018, con grande esito. È stato uno dei più recenti ingaggi alla Rai, oltre a Kalipè nel 2022.

Insomma, la Rai non ha intenzione di deludere i suoi appassionati spettatori nemmeno durante l’estate, quando i programmi tv iniziano a diminuire. Il palinsesto della stagione promette ancora grandi volti e assicura informazione, intrattenimento e compagnia ai telespettatori. Inoltre, va detto che per Unomattina probabili nomi emersi sono anche quelli di Giorgia Cardinaletti e Isabella Romano. Forse la Cardinaletti potrebbe anche far parte del cast autunnale del programma.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Terremoto in Rai: “Hanno deciso di farmi fuori”. Non ci sarà più questa estate alla Vita in diretta. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.