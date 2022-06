terremoto-in-rai,-il-famoso-presentatore:-“mi-hanno-cacciato-dal-programma,-colpa-della-clerici”.-fan-distrutti

Claudio Lippi ha sconvolto tutto il mondo della televisione quando ha raccontato in una intervista di vivere modestamente a causa di una cattiva gestione dei suoi guadagni. Lui è stato uno dei presentatori Rai più amati del piccolo schermo. La sua carriera è iniziata come cantante nei primi anni ’60. Negli anni ’90 è diventato popolarissimo in tv a Il pranzo è servito su Canale5. Dal ’95 ha condotto per 7 edizioni Buona Domenica con Maurizio Costanzo, conquistando un enorme successo. Nei primi anni ’60 Lippi ha fondato un gruppo con alcuni amici, I Crociati. Le loro canzoni però non hanno sfondato.

Non a caso negli anni a venire si è esibito come solista. Poi ha iniziato a fare televisione accanto a nomi celebri del piccolo schermo come Pippo Baudo. Tuttavia Claudio Lippi non ha mai abbandonato l’amore per il canto: ha partecipato a un ‘musicarello’ e a ‘Un disco per l’estate’ conquistando un buon gradimento. Nel 1979 in coppia con Orietta Berti ha lanciato un brano che ha ottenuto un grande successo: ‘Ecco arrivare i Barbapapà’. Negli anni ’80 è passato dalle reti Rai alle reti Fininvest (oggi Mediaset), dove ha condotto tantissimi programmi, salvo poi tornare in Rai per una breve parentesi sul finire del decennio.

Quando pensiamo a un personaggio che ha avuto tanta importanza nel mondo della televisione e della rai, lo immaginiamo ovviamente molto ricco. Si sa che chi lavora davanti le telecamere ha un grandissimo guadagno. L’intrattenimento, considerata la mole di clienti che ha in tutta la nostra penisola, è tra i lavori più pagati. Oggi, grazie ai social, abbiamo cominciato a osservare più da vicino la vita privata dei Vip. Così vediamo case da sogno, vacanze di lusso, oltre ovviamente ad articoli d’abbigliamento super costosi. Per questo le parole di Claudio Lippi hanno lasciato tutti interdetti.

Il presentatore Rai ha infatti raccontato di essere rimasto con poche migliaia di euro nel suo conto. In una vecchia intervista si è aperto lanciando questa notizia sorprendente: “Non ho una casa, non ho una barca, non ho soldi. Quanto ho perso? Siamo intorno a mezzo milione di euro. La colpa è della cattiva gestione dei miei guadagni da parte del mio manager, che non mi sarei mai aspettato. Non ho né casa, né barca, non ho più niente. Sul conto corrente ho solo sette mila euro”. Insomma, uno dei personaggi più amati della televisione è costretto a vivere in affitto, contro ogni aspettativa.

Essere un artista sicuramente non vuol dire saper controllare e gestire le proprie finanze. Anzi, spesso i personaggi con maggiore verve artistica non riescono ad affrontare l’argomento dei compensi. Per questo, si affidano a dei manager che gestiscono tutti i numeri al loro posto. Claudio Lippi però si è evidentemente affidato alla persona sbagliata. Può succedere a tutti, ma il presentatore ha visto andar via anni di duro lavoro.

Fortunatamente, dopo la notizia, è tornato nel mondo della televisione grazie a La prova del cuoco, che ha condotto insieme a Elisa Isoardi. Ma è dal 2006 che non ha più un ruolo sul piccolo schermo dopo che Antonella Clerici ha deciso di non riconfermarlo nel suo programma.

L’articolo Terremoto in Rai, il famoso presentatore: “Mi hanno cacciato dal programma, colpa della Clerici”. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.