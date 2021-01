Terremoto in Rai, La Isoardi fatta fuori proprio da lei. Elisa distrutta: “Ecco perchè non mi fanno lavorare più. Ora dico la verità”

Rai Milly Carlucci non ha mai pensato di inserire Elisa Isoardi nel cast de Il cantante mascherato, nonostante la presentatrice Rai sia attualmente senza lavoro. La trasmissione andrà in onda con la seconda edizione a partire da venerdì 29 gennaio. Dopo il successo dell’anno scorso, che ha visto come vincitore Teo Mammucari con la maschera del coniglio, la Rai spera di ripetersi e battere di nuovo la concorrenza. Nella stessa serata va in onda infatti il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che però l’anno scorso è stato battuto in fatto di ascolti.

Il cast de Il cantante mascherato è stato molto chiacchierato. Sappiamo che il posto di Guillermo Mariotto è stato preso da Costantino Della Gherardesca. In molti hanno pensato che Milly Carlucci avesse preso questa decisione in seguito al comportamento assunto dallo stilista a Ballando con le Stelle, dove nell’ultima edizione è stato particolarmente “cattivo” e ha messo spesso in difficoltà i concorrenti. Ricordiamo un episodio accaduto proprio con Elisa Isoardi, quando le ha detto “si vede che sei brava a letto”, provocando subito il gelo sul palco utilizzato dalla Rai per la trasmissione.

Milly e Guillermo sono però intervenuti a chiarire l’equivoco. Lo stesso Mariotto ha spiegato che la decisione di non prender parte alla giuria de Il cantante mascherato è stata presa di comune accordo con la presentatrice. Da un lato, Milly Carlucci ha voluto evitargli la sovraesposizione mediatica alla quale sarebbe irrimediabilmente andato incontro. Dall’altro, lo show delle maschere Rai è meno remunerativo rispetto a quello di Ballando con le Stelle. Risolto il problema Mariotto, i rumors si sono concentrati sul quinto giudice, rimasto in incognita fino a poco tempo fa.

Si tratta di Caterina Balivo che, come confermato da Milly Carlucci, sarà parte integrante della giuria de Il cantante mascherato. La decisione ha lasciato molti interdetti. I telespettatori e i media non capiscono come mai Elisa Isoardi sia rimasta senza una trasmissione in Rai nonostante il successo ottenuto dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove ha fatto coppia con Raimondo Todaro. La coppia è andata incontro a molte avversità non riuscendo ad arrivare alla finale, ma nonostante questo ha raccolto un grande consenso da parte del pubblico, che ha anche sperato in una love story.

Milly Carlucci ha spiegato che il nome di Elisa Isoardi non è mai stato contemplato per l’inserimento nel cast de Il cantante mascherato: “Le voglio bene e la stimo molto. E’ una presenza magica sul palcoscenico. Non è mai stata un’ipotesi, la sua presenza in giuria. In futuro, spero di poter scrivere un programma Rai su misura per lei. Mi fanno ridere queste polemiche che nascono sui social. Noi abbiamo cinque giurati: tutti gli altri, per forza, sono esclusi! Si fanno delle scelte. Caterina Balivo è stata la nostra unica proposta quando abbiamo pensato all’ipotesi di avere cinque giurati e fare “economia” allo stesso tempo.”

In molti però non hanno creduto alle parole di Milly. Infatti pare che alcuni atteggiamenti di Elisa avuti proprio a Ballando con le stelle, abbiano infastidito la conduttrice e anche i vertici Rai. In particolare il fatto che la Isoardi abbia gettato a terra in un moto di stizza la medaglia ricevuta per il quarto posto, disprezzando il premio perchè giudicato ingiusto. Atteggiamenti avuto contro la trasmissione di Milly che forse le sono costati il posto. Intanto la Isoardi ha lasciato intendere nel corso di un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin che la sua carriera in Rai potrebbe volgere al termine.