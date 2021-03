Terremoto In Rai, Lo Stop improvviso a Domenica In, Non vedremo più Mara Venier. Lei si sfoga: “Ora Basta”

Potrebbe non andare in onda la puntata prevista per il 14 marzo di Domenica In di Mara Venier. La causa del cambio di palinsesto Rai è legata al Covid-19. Portare avanti una trasmissione in tempo di pandemia è impresa ardua. Non è la prima volta che interi programmi vengono spostati o annullati a causa del virus che ha fermato il mondo intero. Basta una persona che risulti positiva al tampone e tutto viene messo in discussione. E i Vip, in questo periodo, di tamponi ne stanno facendo tantissimi. Così il gruppo della domenica di Rai 1, che sabato dovrà sottoporsi al controllo.

Tutto a causa di Sanremo. Se da un lato l’importante competizione ha reso a Domenica In uno share d’altri tempi, con punte di ben oltre 6 milioni di telespettatori, d’altro canto l’avvento di tutti quegli ospiti ha portato il Covid-19 in studio da zia Mara. A contrarre la malattia, Pino Strabioli, che avrebbe preso il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, risultato positivo. Pino è arrivato a Sanremo ed è risultato negativo al tampone. Poi, venuto a conoscenza della situazione del collega, ha rinunciato a partecipare al programma domenicale. Lunedì si è svegliato con la tosse e, sottoposto subito a un molecolare, ha scoperto di essere malato.

Non è valsa a nulla la rinuncia da parte sua alla partecipazione a Domenica In. Era, infatti, già venuto a contatto con la squadra della trasmissione, compresa la conduttrice. I primi tamponi effettuati sono risultati negativi. Tutti tranne uno, quello di Vincenzo De Lucia, che ha fatto il viaggio in auto proprio con Pino Strabioli. Proprio a causa di questa unica positività, tutta la squadra dovrà nuovamente sottoporsi a tampone nella giornata di sabato, sole 24 ore prima della messa in onda della trasmissione. I risultati stabiliranno se la 27esima puntata del format potrà o meno andare in onda.

A prescindere dal risultato, creare lo show con tutte le nuove limitazioni imposte dal governo Draghi non risulta essere semplice. Molti ospiti, infatti, non potranno prendere parte a Domenica In perché fuori regione. Mara Venier continuerà ugualmente a gestire, con non poche difficoltà, la trasmissione, accontentandosi di poche presenze in studio e di molti collegamenti video. Nella puntata del 14 marzo, l’argomento centrale previsto è ancora il Festival di Sanremo. Tra i cantanti che hanno partecipato alla kermesse, vedremo Arisa, Noemi, Annalisa e Aiello. In collegamento da Milano Ermal Meta.

Non manca mai a Domenica In la parentesi dedicata alla pandemia in atto e alle evoluzioni della situazione in Italia. Gli aggiornamenti vengono dati ogni week end in trasmissione dai professori Sileri e Bassetti. Intanto, a un anno dall’inizio del Covid-19, anche Mara Venier è presa dallo sconforto e ha pubblicato tramite i suoi canali social uno sfogo: “Sono stufa e stanca.. un incubo. Voglia di ballare.. chissà quando potremo ritornare alla nostra normalità” ad accompagnare il messaggio un video che la ritrae felice e sorridente nel suo show quando ancora non c’erano le restrizioni. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.