terremoto-in-rai,-mara-venier-al-veleno-contro-francesca-fialdini:-“dice-che-la-ignoro?-ecco-che-mi-ha-fatto-lei”

Mara Venier sta per ripartire con Domenica In ma, per le prime due puntate, si ritroverà a scontrarsi con Amici di Maria De Filippi. Per questo, in una conferenza stampa, ci ha tenuto a precisare di non sentire molto la competizione con l’amica e collega e di essere pronta a una sconfitta. Non solo, ha anche detto che avrebbe registrato il talent show per poi guardarlo una volta tornata a casa. Una vera e propria mano tesa quella della bionda della Rai, considerato che di solito i protagonisti delle due reti sono presi da una guerra all’ultimo sangue. Evidentemente, quando la battaglia dura solo due puntate è più semplice da gestire.

Mara Venier vuole ripartire alla grande ma è ben consapevole di potere poco contro Amici, che registra sempre un successo incredibile. Come, del resto, ogni programma prodotto o presentato da Maria De Filippi, che è la regina indiscussa della Mediaset. La moglie di Maurizio Costanzo è anche molto attenta ai rapporti con i suoi colleghi e ci tiene a far sì che la competizione non rovini delle amicizie. Lo dimostrano le parole della zia d’Italia nella conferenza stampa. La donna ha spiegato che la sua collega l’aveva chiamata per avvisarla del cambio di palinsesto. Ecco le sue parole:

“Maria De Filippi è una mia grande amica. Mi ha chiamato per dirmi che sarebbe andata per due puntate contro Domenica In. Che dire? Registrerò Amici. Perché è un programma che io amo e che seguo da anni. Appena torno a casa me lo guarderò. E’ chiaro che quella di Maria è una corazzata. Vincerà lei. A questo punto io credo che sì, conta anche quello. Però, insomma, siamo due professioniste che fanno il proprio lavoro con passione e con cuore e questo è quello che conta“. Mentre per Maria Mara Venier ha speso solo belle parole, non ha fatto lo stesso per la sua collega di rete, Francesca Fialdini.

La donna va in onda subito dopo Domenica In con il suo Da noi.. A ruota libera. Programma che Mara Venier non ha quasi mai lanciato alla fine della sua trasmissione. Per questo, la Fialdini aveva commentato in una intervista: “E’ un grande mistero.. ce lo siamo chiesti tutti noi, perché siamo in tanti a fare il programma. Non ne ho la più pallida idea, non so. Le starò sulle balle. E’ vero che a noi è richiesto di lanciare chi viene dopo di noi, perché sulla stessa rete si fa squadra. Ma non è che ci può obbligare qualcuno. Nessuno può obbligare Mara a fare quello che magari non le va di fare. O forse si dimentica”.

Una polemica, questa, che evidentemente non è piaciuta a Mara Venier. Quando in conferenza le hanno chiesto se avrebbe finalmente cominciato a lanciare Da noi.. A ruota libera, ha risposto senza mezzi termini: “Non risponderò perché non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io non amo le polemiche. Parlo del mio lavoro e basta”. Quindi, ha elencato gli ospiti che saranno presenti alla prima puntata di Domenica In: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Mahmood con un coro, Loretta Goggi, Aldo Cazzullo, Vincenzo Mollica, Alessandro Gassmann, Francesco Gabbani e la moglie di Gianni Nazzaro.

