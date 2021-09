Terremoto in Rai, Marco Liorni al posto di Alberto Matano. “Ecco perché preferiscono lui”, Matano distrutto, cosa succede

La Rai sta attuando un vero e proprio terremoto in questo nuovo palinsesto che comincerà a breve. Tra le ipotesi più accreditate c’era la possibilità di una puntata della Vita in Diretta di Alberto Matano che potesse andare in onda nel preserale o nel serale di Rai 1. Una ipotesi che stando agli ultimi dati, negativi per Matano, pare essere stata bocciata sul nascere. Vediamo quindi cos’è successo e come mai il conduttore de La vita in diretta stavolta ha perso molti punti.

La vita in diretta e la sfida preserale: come è andata ieri per Alberto Matano e Gerry Scotti

Anche ieri sono andati in onda i vari programmi pomeridiani e preserali di Rai Uno e Canale Cinque, con i soliti nomi noti di Alberto Matano e Gerry Scotti che si sono sfidati a colpi di dati auditel. Come al solito Matano e la sua La vita in diretta hanno raccolto risultati importanti, cosa alla quale i telespettatori ma allo stesso tempi i vertici Rai si sono abituati.

Su Rai1, nella fascia dalle 18.33 alle 19.53, La Vita in Diretta Pop di Matano ha ottenuto un ascolto medio di 2.224.000 spettatori (pari al 15.6% di share). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida di Gerry Scotti ha fatto segnare 1.440.000 spettatori (12%) mentre Caduta Libera classico ha interessato 2.822.000 spettatori (17.9% di share). Buon risultato dunque per lo zio Gerry che lancia così la sfida al preserale di RaiUno. Sarà un’annata decisamente interessante su questo fronte.

Ascolti tv, Barbara D’Urso incrocia lo stop de La vita in diretta: cosa è accaduto

Puntata speciale quella di ieri per La vita in diretta. Lo strano giovedì 23 settembre 2021, che ha visto Alberto Matano andare in onda in due diversi segmenti, prima dalle 17.00 circa, orario tradizionale di inizio del programma, fino alle 17.50, e successivamente il ritorno dalle 18.30 circa fino all’edizione di prima serata del TG1. Nel mezzo è andato in onda la cerimonia di restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di rientro dalle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo 2020. Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque hanno avuto la meglio (1.372 milioni con 14.85%) sullo speciale TG ma non sulla prima parte de La Vita in diretta.

La vita in diretta in onda fino alle 20: Alberto Matano non raggiunge Reazione a catena

La speciale programmazione che ha visto Alberto Matano andare in onda con La vita in diretta fino alle 20, come prevedibile, non ha visto il programma raggiungere i picchi di Reazione a catena di Marco Liorni. Insomma tra Matano e Liorni il pubblico ha preferito il secondo, una scelta che ha portato ad una nuova decisione per i Vertici Rai. A quanto pare infatti, al posto di Una Vita in diretta preserale, si sta pensando a delle puntate speciali proprio di Reazione a Catene che potrebbero andare in onda a Natale.

E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Terremoto in Rai, Marco Liorni al posto di Alberto Matano. “Ecco perché preferiscono lui”, Matano distrutto, cosa succede proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.